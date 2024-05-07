KKTC’de yasadışı dedektiflik yapılıyor!

KKTC'de faaliyet gösteren bir internet sitesi adanın dört bir yanındaki büroları ile 2015 yılından bu yana yasadışı dedektiflik hizmetleri sunuyor…

KKTC’de 2015 yılından beri faaliyet gösteren bir internet sitesi, dedektiflik hizmetleri sunarak tartışmalara yol açtı.

Girne, Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt'ta yasadışı dedektiflik faaliyetleri yürüten kişilerin kurduğu bürolar, adanın çeşitli bölgelerinde hizmet veriyor

"Kıbrıs Dedektif" adlı internet sitesi, eş takibi, boşanma ve velayet davaları için delil toplama, aldatma araştırmaları, sevgili takibi, gizli kamera ve ses kayıt tespiti gibi hizmetler sunuyor.

WEB sitesinde, “7 gün 24 saat Kıbrıs Dedektiflik ile iletişim kurarak özel dedektif hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Şüphelerinizden kurtulmanız için çalışıyoruz, gizemli sorunları çözmek için buradayız!” şeklinde sloganlar da kullanılıyor.Ayrıca sitede kişilerin tamamen özel hayatına müdahaleye varan ve yasal olmayan, “Otel Kaydı Çıkarma, Eşimi Nasıl Takip Edebilirim?” gibi konular anlatılıyor