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Pandemi Hastanesi Başhekimi Özyılkan: Pandemi Hastanesi'nde 32 doktor ve 11 uzman çalışıyor

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Pandemi Hastanesi Başhekimi Özyılkan, Covid-19 ile mücadele edilen hastanede, 32 doktor ve 11 uzmanın çalıştığını açıkladı.
Pandemi Hastanesi Başhekimi Özyılkan: Pandemi Hastanesi'nde 32 doktor ve 11 uzman çalışıyor

Pandemi Hastanesi Başhekim Doktor Adil Özyılkan, Pandemi Hastanesi'nin son durumunu aktardı...

28 Şubat günü, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde çıkan bir yangınla 'olaylar silsilesinin' başladığını ve bu yangının birçok soruna neden olduğunu belirten Başhekim Özyılkan, hastaneyi yeniden yapılandırmaya çalışırken, 10 Mart sabahı ilk kez Covid-19 pozitif vakayla karşılaştıklarına dikkat çekti. 

Sağlık Bakanlığı ile 7 gün 24 saat temas halinde olduklarını belirten Özyılkan, ilk vakadan itibaren gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, "Dünyadaki gelişmelere paralel olarak önlemler almaya çalıştık... Bu amaçla 11 yataklı nöroloji servisimizi, bu amaca uygun dizayn etmeye çalıştık. Fakat hızlı ilerleyen virüs nedeniyle daha fazla ihtiyaç oluştu. Tomogrofimizi de bu hastaların kullanması için oluşturmaya çalıştık. Zamanla hasta sayısı arttı, yaptığımız çalışmalar çerçevesinde hastanemizin pandemi hastanesi olmasında karar kılındı" dedi. 

Pandemi Hastanesi'nde, gerekli ekiplerin  oluşturulduğunu belirten Özyılkan, ada genelinden 32 doktorun ve 11 kişilik enfeksiyon ile göğüs hastalıkları uzmanının çalıştığına dikkat çekti. 

Toplamda 52 ventilatörün mevcut olduğunu ifade eden Özyılkan, ayaktan tanı merkezine ventilatör yapılması için gerekli çalışmaların başlandığını ve büyük bir kısmının bittiğini ifade etti. 

Özyılkan son olarak halka seslenerek "evde kalınız" çağrısında bulundu, en az zararla bu sürecin atlatılmasının en büyük dilekleri olduğunu vurguladı.

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