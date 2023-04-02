  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Papa rahatsızlığından sonra ilk kez ayine katıldı

» »
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, hafta içinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonunun ardından Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı.
Papa rahatsızlığından sonra ilk kez ayine katıldı

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın “çarmıha gerilmeden” önce son kez Kudüs’e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen “Palmiye Pazarı” Bayramı, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen yaklaşık 60 bin inananın katıldığı büyük ayinle kutlandı.

Ayine, hafta içinde solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üç gün boyunca hastanede tedavi gören ve dün taburcu edilen Papa Franciscus da katıldı.

Normalde ayini yöneten Papa, bu kez ayinin açılışını ve kapanışını yaparken, ayini ise Kardinal Leandro Sandri yönetti.

Ayinin açılışını yapan ve konuşmasında sesi yorgun gelen Papa, bugünlerde kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, kendisinin de Hz. İsa’nın sevgisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Papa Franciscus, Ukrayna için barış çağrısını da yineledi. Katoliklerin ruhani lideri, ayin sonrasında “Papamobile” aracıyla meydanda toplanan inananları selamladı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanardağ alarmı: ‘Her an patlayabilir’01 Nisan 2023 Cumartesi 10:12
  • Bitkilerin insan kulağıyla duyulmayan sesler çıkardığı keşfedildi31 Mart 2023 Cuma 22:45
  • Araştırma: Eriyen Antarktika buzu akıntılara etkisi nedeniyle de tehdit oluşturuyor30 Mart 2023 Perşembe 20:54
  • Japonya’dan Fuji planı: ‘Patlarsa yürüyerek kaçın’30 Mart 2023 Perşembe 14:39
  • Avrupa'nın rüzgar yatırımları son yılların en düşük seviyesine geriledi30 Mart 2023 Perşembe 10:17
  • Berlin’de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek29 Mart 2023 Çarşamba 21:58
  • Güneş’te dev bir delik ortaya çıktı… Dünya’nın 30 katı büyüklüğünde29 Mart 2023 Çarşamba 20:49
  • İtalyan hükümeti yapay eti yasaklama adımı attı29 Mart 2023 Çarşamba 19:21
  • İtalya sentetik gıdayı yasaklıyor29 Mart 2023 Çarşamba 09:09
  • Bilim insanları Ay’da su kaynağı buldu28 Mart 2023 Salı 23:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti