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Papadopulos'tan Eleştiri: Cenevre Konferansı, Kıbrıs Rum tarafı için Hezimet

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DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Cenevre konferansının, Kıbrıs Rum tarafı için hezimet olduğunu söyledi.
Papadopulos'tan Eleştiri: Cenevre Konferansı, Kıbrıs Rum tarafı için Hezimet

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Cenevre konferansının, Kıbrıs Rum tarafı için hezimet olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos internet üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs sorunuyla alakalı eleştirilerde bulundu.

Papadopulos, 5+BM gayrıresmi konferansın sonuçlarının “maalesef”, Kıbrıs sorununda son yıllarda izlenilen siyasetin tam başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti.

Papadopulos açıklaması çerçevesinde, Anastasiadis’in, tarihte “bölünmüşlük başkanı”, konferansın ise tarihte, “iki devletin masaya geldiği ve böylelikle ülkenin bölünmesiyle ilgili görüşmenin başladığı 5’li konferans” olarak kalacağını söyledi.

Anastasiadis’in sorumluluklarının ve siyasetini destekleyenlerin sorumluğunun büyük olduğundan da bahseden Papadopulos, Türkiye’nin Cenevre’de 3’te 3 yaptığını, bir diğer deyişle, masaya iki ayrı devlete dayalı çözümü getirdiğini, BM Genel Sekreterinin, iki devlete dayalı çözüm önerisinin sunulmasının ardından reaksiyon göstermediğini, bunun aksine yeni bir 5’li konferans belirleyeceğini açıkladığını ifade etti.

Papadopulos açıklamasında ayrıca, iki devlete ilişkin konfederasyonun görüşülmesine devam edilmesi, Türkiye’nin başlattığı zemin değişikliğinin engellenmemesi durumunda, matematiksel gerçeklikle yeni bir çıkmaza veya taksime sürükleneceklerini de savundu.

NEOFİTU’DAN BİLGİLENDİRME KAMPANYASI

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun yurt içi ve dışında, gayrıresmi 5+BM konferansının sonuçları konusunda bilgilendirme kampanyasına başladığını, geçtiğimiz gün  Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün ise Çin’in Kıbrıs’taki Büyükelçisi  Yantao Liu ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, DİSİ’den yapılan açıklamaya dayanarak, Neofitu’nun görüşünün ve temaslarının amacının, amaçlanan çözümün BM kararları dışında olmaması gerektiğini vurgulamak yönünde olduğunu da belirtti.

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