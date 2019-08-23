PARA UĞRUNA !!!!!

Onur, diyorsun.

“O da ne?” diyor.

“Onur, karın doyurur mu?” diye de ekliyor.

İyi de ruhu aç olanın karnı doysa neye yarar ki?

Yiyip içip, lüks evlerde yaşayıp, lüks otomobillerle gezmek midir yaşamak?

Hele ki boğazından geçen her lokma, bindiğin araba ve kaldığın ev sana ait değilse.

Fişin ucuna bağlı ve her an acaba fişi çekecekler mi korkusuyla bir makinada nefes alıp vermek midir yaşamak?

Yoksa, ihtiyacın olduğu bir anda sana bir şişe kan verdi diye, “hayatını ben kurtardım” diyerek, bir gün böbreğini, bir gün ciğerini, sonunda da kalbini isteyene ömür boyu biat etmek midir yaşamak?

Kalbini söktüğü gün bitmeyecek mi o yaşam?

Öyleyse ömür boyu korku ile yaşamak niye?

Peki ya “para versin de ne isterse yaparım” düşüncesiyle zamanı bitirmek midir yaşamak?

Böyle bir yaşamın, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin hayatından farkı ne?

Ha kendi keyfin için gençlerin zehirlenmesine vesile olmuşsun, ha kendi keyfin için halkın geleceğinin zehirlenmesine, halkın öz kaynaklarına el koyulup hayatlarının ipotek altına alınmasına olanak sağlamışsın farkı ne?

Ha daha lüks bir hayat geçirmek için kadınları sex işçisi olarak çalıştırıp emeğini sömürmüşsün, ha halkın ekmeğini alnına silah olarak dayayıp emeğini sömürmüşsün farkı ne?

Bu zihniyetle büyütülen çocuklar “onurun” ne demek olduğunu bilir mi?

Bağımlılıkla büyütülen çocuklar, bağımsızlığı hayal dahi edebilirler mi?

Oysa bir çocuğa bırakılabilecek en büyük miras, bağımsız yaşamayı öğretmektir.

Kaliteli yaşamın lüks içinde yaşamak olmadığını, öldükten sonra bile saygı ile anıla bilecek bir yaşamın gerçek yaşam ve kaliteli yaşam olduğunu öğretmektir.

Varlığında varlık içinde zamanı tüketse de yokluğunda unutulmuş ya da küfürle anılanların, bu dünyaya fidan gelip, odun gittiklerini bilmeli çocuklar.

Her ne kadar hayat denilen zaman, lüks içinde tüketmiş olsa da!!!!!

….



Bu gün yiyip, içtiklerinizi yarın çıkaracaksınız.

Ama yarın, bu gün yaptıklarınızla anılacaksınız.

Ya saygıyla, ya küfürle..

Çocuklarınıza bırakılacak en büyük mirastır saygı ile anılan anne- baba olmak ve saygın bir yaşamı öğretmek.

O yüzden siyasilerimize sesleniyorum.

Sırf Türkiye’den para gelsin diye çocuklarımızın gelecek mirası olan ülke kaynaklarını devredip , onlara onursuz bir yaşamı miras bırakmayın.

Bu gün sırf para için söylenen her şeye boyun eğip, onlara onursuz yaşamayı öğretmeyin.

Zira özgürlükten ve bağımsızlıktan öte zenginlik yok !!!!

