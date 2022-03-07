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Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi

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Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi
Pendik'te yarım milyon değerinde kaçak mazot ele geçirildi

Pendik'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise yapılan baskında piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken akaryakıtın TIR parklarında satıldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Pendik Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tesise baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde atık yağın işlenerek mazota dönüştürüldüğü tesiste piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre Kaçak Mazot ele geçirildi.

 

 

Baskında 2 kişi gözaltına alınırken tesisin önünde park halinde bulunan panelvan araçta da TIR parklarında satılmak üzere bekletilen 5 bin litre kaçak mazot olduğu görüldü

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