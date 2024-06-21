Petrol haftalık kazanca yöneldi

Petrol, ABD stok seviyelerindeki sürpriz düşüş ve güçlü talebe ilişkin işaretlerle Nisan başından bu yana ilk kez arka arkaya haftalık kazancına yöneldi.

Varil başına 85 doların üzerinde sabit kalan Brent bu hafta yüzde 3’ten fazla yükselirken, ABD ham petrolü 81 dolar civarında işlem gördü. Ham stoklar 2,2 milyon varil düşerek Amerikan Petrol Enstitüsü’nün genişleme tahminlerine meydan okudu. Benzin, dizel ve jet yakıtı gibi ürünlerin tüketimi de iyileşme işaretleri görüldü.

Diğer yükseliş işaretleri arasında Amerikan Otomobil Birliği’nin, ABD’nin 4 Temmuz tatil döneminde 71 milyon Amerikalının seyahat edeceği yönündeki rekor tahminleri yer alıyor.

Commonwealth Bank of Australia Analisti Vivek Dhar, Enerji Bilgi İdaresi’ne atıfta bulunarak, “Genel olarak, EIA verileri ABD petrol piyasasının sıkılaştığını gösteriyor. Yine de “kısa vadede Çin’in petrol talebi büyümesinin piyasa beklentilerini hayal kırıklığına uğratmasının dikkate alınması gereken en önemli aşağı yönlü risk olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ham petrol bu ay yükseldi ve OPEC+’nın bazı varilleri piyasaya geri getirme planının şartlı olduğunu söylemesinin ardından sert bir toparlanma kaydetti. Goldman Sachs’ında aralarında bulunduğu bankalar, küresel petrol tüketiminin arzın üzerinde seyretmesini, stokların azalmasını ve fiyatların desteklenmesini beklediklerini söyledi.