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PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı

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PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı
PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı

22 Kasım-28 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (50) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (11) yaralanmayla ve (39) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (15) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (15) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (8), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 768,715 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 18

Gazimağusa : 7

Girne : 19

Güzelyurt : 1

İskele : 5

22 Kasım-28 Kasım 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7575 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1034 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

 Sürat ( 268 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 19 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 131 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 21 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 24 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 191 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 73 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 66 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 58 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 36 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ) ve 124 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

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