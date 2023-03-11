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Polisten Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

10.03.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Aydınköy’de, polis tarafından M.G.(E-23)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada; tasarrunda içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 25 gram tütün ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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