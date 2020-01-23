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Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor

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Avustralya'da yapılan çalışmada gençlerin çıplak kalmaktan korktuğu belirtildi
Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor

Avustralyalılar üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçları bir hayli ilginç çıktı. Araştırmaya göre Avustralyalı gençler ebeveynlerine göre neredeyse yüzde 50 daha az cinsel ilişkiye giriyor.

18-24 yaş arası gençlerin yüzde 40'ı hayatında hiç cinsel deneyim yaşamamışken, yüzde 15'i ayda bir kez yapıyor. Ancak 40-49 yaş arasındaki Avustralyalıların yüzde 30'u ayda bir kez seks yapıyor.

Pornografi etkili

Seksolog Jacqueline Hellyer'e göre bu durumun en büyük sebebi sanal alem. Artık gençlerin yüz yüze iletişim kurma kabiliyetlerini kaybettiklerini söyleyen uzman aynı zamanda pornografinin de etkili olduğunu söylüyor.

Sidney'de yaşayan seks terapisti Susan Tuckwell ise pornografinin insanların tahrik olma yöntemini değiştirdiğine inanıyor. "İnsanlar telefonlarıyla yazışırken içleri biraz gıcıklanıyor. Ancak işler yüz yüze görüşmeye gelince bir anda anksiyete seviyesi yükseliyor" diyen uzman çöpçatan uygulamalarındaki sonsuz seçeneğin de kafa karıştırdığını ve seçme konusunda insanları zorladığını düşünüyor.

Gençler çıplak kalmaktan korkuyor

Öte yandan gençlerin cinsel ilişkiye girememe sebebinin çıplak kalmaktan korkmak olabileceği belirtiliyor.

Kozmetik sektörünün pompaladığı sadece güzel insanlar seks yapabilir önermesinin artık zihinlere kazındığını söyleyen uzmanlar gençlerin kendilerine güvenlerini kaybettiğini vurguluyor.

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