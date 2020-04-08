Prezervatif üretimi azaldı, BM uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir

Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi, fabrikaların kapatılması ve tedarik zincirinin sekteye uğraması nedeniyle küresel bir prezervatif açığı yaşanabileceğini söylerken Birleşmiş Milletler bu durumun "yıkıcı" sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı.

Küresel ölçekte her beş prezervatiften birini üreten Malezya, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını önlemleri kapsamında fabrikalarından çoğunu kapattı.

Ülkenin prezervatif devi Karex, mart ayından nisan ortalarına kadar normalden 200 milyon daha az prezervatif üretiminin beklendiğini açıkladı.

Karex genel müdürü Goh Miah Kiat, diğer üreticilerin de ulaşım sorunları nedeniyle piyasaya prezervatif sağlamakta güçlük çekmesi sonucu, prezervatif tedariğinin ağır bir darbe alacağını söyledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, virüs nedenli kesintiler nedeniyle normalin yarısı kadar prezervatif tedarik edebildiği için alarm verdi.

Birleşmiş Milletler'in aile planlamasını desteklemek için dünya çapında hükümetlerle çalışan ajansı, prezervatif stokların azalmasından en fakir ve en savunmasız olanların en çok etkileneceği konusunda uyardı.

Ajans sözcüsü, olası bir prezervatif kıtlığının istenmeyen gebeliklere neden olabileceği ve HIV gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırabileceğini söyledi.

Fabrikaların ve sınırların kapanması prezervatif endüstrisini bir kaosa sürüklerken, prezervatif talebinin arttığı belirtildi.