Putin: Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında sorularını yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001'den beri düzenlediği büyük basın toplantısı için bu yıl 1.895 gazeteci akredite oldu.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısı, hem Kremlin'in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli.

Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor.

Putin'in bu yıl 15. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısı ise 3 saat 43 dakikanın ardından sonlanmıştı.

Dobby'ye benzetilmesi hakkında: İnsanlar benim hakkımda istediklerini söyleyebilir

Putin'e İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kendisini Harry Potter serisindeki Dobby karakterine benzetmesini nasıl karşıladığı soruldu.

Kendisi hakkında olumsuz açıklamalar yapan yabancı politikacıların sözlerine önem vermediğini söyleyen Putin, diğer insanların kendisi hakkında istediğini konuşabileceklerini ifade etti.

Putin, kim ne konuşursa konuşsun, bunun ülkenin yerine getirmeye çalıştığı temel hedeflerle karşılaştırıldığında hiçbir değer taşımadığını vurguladı.

'İngiltere'nin iç işlerine müdahale etmiyoruz'

Putin, Rusya'nın İngiltere'nin iç işlerine müdahale edip etmediği konusunda şu ifadeleri kullandı: "Çeşitli ülkelerin hükümet makamlarının Rusya'daki gelişmeler hakkında yaptığı değerlendirmeleri birçok kez duyduk. Bu müdahale mi, değil mi? Siz kendi görüşlerinizi dile getiriyorsunuz. Biz de, size karşı aynı şekilde hareket etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bunun müdahaleyle hiçbir alakası yok. Şu anda yaşananlara baktığımızda, seçimleri kazandığı için Johnson'u kutlayabiliriz."

'Şiddetin her çeşidine karşıyım, özellikle de bu şiddet çocuklara ve kadınlara yöneltilmişse'

Putin, Rusya'da aile içi şiddetin önünü kesmek için yeni bir düzenleme yapılmasını içeren yasa tasarısına ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi:

"Karşısındakine göre daha güçlü olan bir bireyin, kendine hak gördüğü bir şeyi almak için yumruklarını ve fiziksel gücünü kullanması kültürsüzlük göstergesidir. Şiddetin her çeşidine kesinlikle karşıyım, özellikle de bu şiddet çocuklara ve kadınlara yöneltilmişse."

Anayasada devlet başkanlığı süresiyle ilgili değişiklik sinyali

Putin, Rusya Anayasası'nda devlet başkanlığı süresiyle ilgili maddeden 'üst üste' ifadesinin çıkarılabileceğini belirtti.

Rus lider, bir soru üzerine yeni anayasa gerek olmadığını, devlet başkanının ve hükümetin yetkilerini daraltarak parlamentonun yetkilerinin artırılması için sunulan anayasa değişikliği önerileri üzerinde titizlikle çalışılması gerektiğini kaydetti.

Putin, devlet başkanlığı süresinde yapılabilecek olası değişiklik konusunda ise şu ifadeleri kullandı: "İlgili maddeden 'üst üste' ifadesi çıkarılabilir. Bu sadık hizmetkarınız iki dönem üst üste görev yaptı, sonra görevden ayrıldı ve devlet başkanlığı görevine dönmek için anayasal hakka sahip oldu, zira artık üst üste iki dönemden fazla olmuyordu. Ancak bu, bazı siyaset bilimcilerini, kanaat önderlerini rahatsız ediyor, bu ifade çıkarılabilir sanırım."

Putin'den AA muhabirinin sorusuna: Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?

Rusya Devlet Başkanı, yıl sonu basın toplantısında Anadolu Ajansı'ndan soru aldı. Ajans muhabirinin sorusu kapsamında, 'Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor’ demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.

Rusya lideri bunun devamında, "Hem başında Fayiz es Serrac'ın bulunduğu hükümetle hem de Hafter ile temas içerisindeyiz" dedi ve Rusya’nın Libya hususunda, Türkiye ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere partnerleriyle sürekli diyalog halinde olduğunu söyledi.

'Libya konusu Moskova'ya gelecek Türk heyetle görüşülecek'

Ayrıca Putin, "Libya’dakinin hassas bir sorun olduğunu biliyoruz. Libya’da karşı karşıya olan taraflarla çeşitli ülkelerin ilişki içinde olduğunu, söz konusu ilişkilerin seviyesinin de çeşitlilik gösterdiğinin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Libya’da olanları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ele aldıklarını ve almaya devam edeceklerini kaydeden Putin, yakında Moskova’ya Türkiye’den temsilcileri içeren bir heyetin geleceğini, bu heyetin Rusya’daki temasları esnasında Libya’da olanların da ele alınacağını belirtti.

Rusya lideri şöyle devam etti: "Umuyorum ki Libya, Libya halkı tarafından kabul edilecek çözümler bulabiliriz. BM’nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame ile nihali bir çözüm buluruz. Bize göre Libya’da öyle bir çözüm bulunmalı ki çatışan taraflar arasındaki askeri eylemleri durdurabilsin ve ülkenin nasıl ve nasıl yetkiler çerçevesinde yönetileceği konusunda bir anlaşmaya varılabilsin."