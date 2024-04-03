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Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali Mağusa’da sahneleniyor

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Girne Tiyatro Su ekibinin bir süredir sahnelediği pygmalion Bir Demokrasi Müzikali adlı iki perdelik komedi oyunu 5 Nisan Cuma akşamı Mağusalı sanatseverlerle buluşacak.
Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali Mağusa’da sahneleniyor

Girne Tiyatro Su ekibinin bir süredir sahnelediği pygmalion Bir Demokrasi Müzikali adlı iki perdelik komedi oyunu 5 Nisan Cuma akşamı Mağusalı sanatseverlerle buluşacak.

Bu güne dek 34 kez sahnelenen ve 7 bin 350 izleyiciye ulaşan oyun tüm gösterilerini kapalı gişe oynadı. Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönettiği oyun Girne Belediyesi ve Mağusa Belediyesi katkılarıyla Cuma akşamı saat 20:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek
Oyunun biletleri www.gisekibris.com adresinden veya 630 0 500 numaralı telefondan temin edilebileceği bildirildi.

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