Rahvancıoğlu: Rejim Partilerine Kötü Haber: Artık KDV Kaçıramayacaksınız!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, siyasi partilerin piyango bileti gelirleri ve KDV ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Rahvancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağımsızlık Yolu’nun iki yıldır gelir yaratmak amacıyla piyango düzenlediğini ve yasa gereği biletleri basmak için Vergi Dairesi'nden bilet sayısı belirtilmesine müteakip, izin alındığını belirtti. Satış sürecinin ardından satılmayan biletleri iade edip, satılanlar için KDV ödemesi yapılması gerektiğinin altını çizen Rahvancıoğlu, bilet satışlarını tamamlayıp KDV borçlarını ödemeye çalıştıklarında Vergi Dairesi'nde sorun yaşadıklarını ifade etti.

KDV'nin Ödenmesi Lazım!

Dairede konuşmadıkları görevli, sormadıkları hukukçu kalmadığını belirten Rahvancıoğlu, süreci “Bize ısrarla partiler katma değer vergisi ödemez denildi. Yasaya bakıyoruz, ödememiz lazım! Hukukçularımız, muhasebe sorumlumuz, mali sorumlumuz, herkes hemfikir! Bu KDV'nin ödenmesi lazım! En sonunda dedik ki bir bilgi edinme başvurusu yapıp, bizi sözlü olarak geri çeviren daireden bu konuda yazılı bir cevap isteyelim. Bakalım sözlü olarak söylediklerini, yazılı olarak da verebilecekler mi?" şeklinde aktardı.

Bilgi edinme başvurusuna verilen cevapta siyasi partilerin %5 KDV ödemesi yapması gerektiğini öğrendiklerini aktaran Rahvancıoğlu, "Büyük büyük, kocaman partiler, yıllardır yaptıkları ve arabalar, altınlar dağıtacak kadar çok para kazandıkları piyangoların KDV'sini ödemiyorlarmış!

Eşitliği, doğruyu eğrilterek sağlayan memleketimizde, bu ensesi kalın partilerden Katma Değer Vergisi'ni alamayanlar da, kimseden KDV ödemesi kabul etmemişler! Böylece böyle gelmiş, böyle gitmiş, ta ki biz bu meseleyi takıntı yapana kadar!" ifadelerini kullandı.

Kendi partilerinin katma değer vergisini ödemeyen rejim partilerinin, sermayeden vergi toplayacaklarına inanmadığını söyleyen Rahvancıoğlu, bu partilerin ekonomiyi kayıt altına alamayacağını ve kaynak yaratarak ele güne avuç açmaya son veremeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Rahvancıoğlu, "Bunca zaman ödenmeyen KDV'lerle okullara ne malzemeler, hastanelere ne cihazlar alınırdı, yollara ne güvenlik, çocuklara ve yaşlılara nasıl hizmet sağlanırdı! Ama yasa deyince dağları deviren; bünyesinden başbakanlar, maliye bakanları, torbalar dolusu müdür çıkarmış sağcı, "solcu" ve futbolcu partiler devlete KDV borçlarını ödemediler! Sözde emekten yana milletvekilleri, esnafın beyan edilip ödenememiş vergilerini diline dolayıp kamera kamera gezdi de; kendi partisinin hırsızlığını görmedi!" diye konuştu.

Bu Ülkenin Halkına Olan Borçlarını Paşa Paşa Ödeyecekler!

Bağımsızlık Yolu'nun, Vergi Dairesi'nden alınan cevap yazısı ile KDV borcunu ödeyeceğini vurgulayan Rahvancıoğlu, diğer siyasi partilerin de artık kendileri gibi satamadıkları biletleri bircik bircik toplayacaklarını, kalan biletlerden çıkan miktarın %5'ini hesaplayacaklarını ve bu ülkenin halkına olan borçlarını paşa paşa ödeyeceklerini söyledi.

Rahvancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Rejim partilerine kötü haber, halktan KDV çalma günleriniz sona erdi. Diğer hırsızlıklarınızın da bir gün sona ereceği gibi. Bir haber de "muhalefete talibiz ne demek" diye soran insanımıza. Muhalefete talibiz demek, değişim yaratmak için iktidarın karşında gerçekten ve tüm varlığınızla durmalısınız demek! Olduğunuz her yerde ilkelerinize uygun davranmalı, yanlışa karşı mücadele etmek için hükümet koltuklarında oturmayı beklememelisiniz ve günü gelip hükümet olduğunuzda da esas iktidara karşı mücadele etmek zorunda kalacağınızı asla unutmamalısınız demektir!

Böyle yapınca, kamu gelirlerini arttırmak için hükümet olmanıza gerek kalmadığının örneğidir bu yazı! Bir de zaten bildiğimiz rejim partilerinin hırsız olduğunun kanıtı!