Raketler seyircisiz kortlarda…

KKTF GMBTK ERSOY BİRKAN 12-16 YAŞ ANI TURNUVASI seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleşiyor. Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
ARYA SARIBAŞ - YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI0/6 0/6
12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
ÖZGÜL ŞAH - ZEHRA ÇİSE TUĞCU7/6 6/1
12 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final
ENVER ADA GENÇEL - İBRAHİM CAN ARABACI6/4 6/1
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU6/4 5/7 7/5
16 YAŞ ERKEKLER- Çeyrek Final
ARCA ÖZDİNAK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU0/6 2/6
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