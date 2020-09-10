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Raketler seyircisiz kortlarda…

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Raketler seyircisiz kortlarda…
Raketler seyircisiz kortlarda…

KKTF GMBTK ERSOY BİRKAN 12-16 YAŞ ANI TURNUVASI seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleşiyor. Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

 

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

ARYA SARIBAŞ - YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI0/6 0/6

 

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

ÖZGÜL ŞAH - ZEHRA ÇİSE TUĞCU7/6 6/1

 

12 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final

ENVER ADA GENÇEL - İBRAHİM CAN ARABACI6/4 6/1

 

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU6/4 5/7 7/5

 

16 YAŞ ERKEKLER- Çeyrek Final

ARCA ÖZDİNAK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU0/6 2/6

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