  • BIST 8010.14
  • Altın 1965.794
  • Dolar 30.2515
  • Euro 32.9376
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Futbol'a 40 diğer 32 Federasyona 28 Milyon TL Bütçe

» »
Futbol'a 40 diğer 32 Federasyona 28 Milyon TL Bütçe
Futbol'a 40 diğer 32 Federasyona 28 Milyon TL Bütçe

Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu,19 Ocak 2024 Cuma günü yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplanan Genel Yönetim Kurulu toplantısında üyeler Okan Karademir, Berkiye Kırmızıgil, İlhan Terzioğlu, Murat Uzun ve Hüseyin Turaç hazır bulunurken Tayfun Kurtarıcıoğluları mazaretli olarak toplantıda yer almadı.

Dört önemli gündem maddesi ile toplanan Genel Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu'na 2023-2024 sezonu için Katkı Yapılması, Spor Federasyonlarının 2024 Yılı Bütçelerinin Belirlenmesi, Spor Eğitim Birimi’nin Kurulması ve 7-9 Kasım 2023 Tarihleri Arasında Gerçekleşen XIII. Spor Şurasında Alınan Kararların Bakanlar Kurulundan Geçip Onaylanmasını hakkında görüştü.

Toplantı sonunda kararlar oy birliği ile onaylandı.

Futbola 40 Milyon TL katkı

2023-2024 Futbol Sezonu için daha önce imzalanan protokol gereği Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na 40.000.000,00TL(Kırk Milyon Türk Lirası) katkı yapılmasına karar verildi.

Spor Eğitim Birimi oluşturulacak

Spor federasyonlarının, kulüplerin ve derneklerin yapacağı tüm eğitim, kurs, seminer,çalıştay ve benzeri egitim faaliyetleri öncesinde programlarını onaylayacak ve tek bir kanal üzerinden yönetilecek Spor Eğitim Birimini’nin oluşturulmasına karar verildi. Spor Eğitim Birimi, Spor Dairesi Müdürlüğü ve Genel Yönetim Kurulu’na bağlı olarak hizmet verecek.

Şura kararları Bakanlar Kurulu’na gidiyor

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü himayelerinde 7-9 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 13. Spor Şurası’nda alınan kararların Bakanlar Kurulu’na gönderilmesine karar verildi.

Federasyonların bütçeleri büyük bir artışla belirlendi

Genel Yönetim Kurulu, 2024 Mali yılı bütçesinden yurtiçi/yurtdışı faaliyetlerini ve tahmini giderlerini bildirenfederasyonların yıllık bütçelerini belirledi.

Federasyonların 2023 yılına göre 2024 yılı bütçelerinde%75 ile %100 oranlarında artış yapıldı. Buna göre 32 federasyona toplam 28.000.000,00 TL (Yirme Sekiz Milyon Türk Lirası)  katkı yapılması kararlaştırıldı.

Performans ve organizasyonlara göre ek bütçe

Genel Yönetim Kurulu, federasyonların belirlenmiş olan yıllık bütçelerine ek olarak içeride ciddi bütçe ayırdı.

Buna göre ayrılan ek bütçe, federasyon, kurum ve derneklerin yıl içerisinde göstereceği performanslarına göre ve yurtiçi/yurtdışı organizasyon talepleri doğrutulsunda Genel Yönetim Kurulu kararıyla kullandırılacak.

FEDERASYONLARA KATKI LİSTESİ 2024

  1. ATICILIK FEDERASYONU                      2.200.000,00 TL (1.200.000,00+1.000.000,00 Olimpiyat Hazırlığı Desteği)
  2. ATLETİZM FEDERSAYONU                   3.200.000,00 TL (1.500.000, 00+1.700.000,00 Olimpiyat Hazırlığı Desteği)
  3. AVCILIK FEDERASYONU                       500.000,00 TL
  4. BADMİNTON FEDERASYONU              600.000,00 TL
  5. BASKETBOL FEDERASYONU                1.800.000,00 TL
  6. BİLLARDO FEDERASYONU                  750.000,00 TL
  7. BİNİCİLİK FEDERASYONU                    500.000,00 TL
  8. BİSİKLET FEDERASYONU                     850.000,00 TL
  9. BOKS FEDERASYONU                          200.000,00 TL
  10. CİMNASTİK FEDERASYONU                1.600.000,00 TL
  11. DARTS FEDERASYONU                        450.000,00 TL
  12. ENGELLİLER FEDERASYONU                850.000,00 TL
  13. ESKRİM FEDERASYONU                       200.000,00 TL
  14. FUTBOL TENİSİ FEDERASYONU           550.000,00 TL
  15. GOLF FEDERASYONU                           400.000,00 TL
  16. GÜREŞ FEDERASYONU                         700.000,00 TL
  17. HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME F.        900.000,00 TL
  18. HENTBOL FEDERASYONU                   1.600.000,00 TL
  19. HAVA SPORLARI FEDERASYONU         400.000,00 TL
  20. HERKES İÇİN SPOR FEDERSYONU       400.000,00 TL
  21. KİCKBOKS FEDERSYONU                     600.000,00 TL
  22. MASA TENİSİ FEDERASYONU              800.000,00 TL
  23. OKÇULUK FEDERSAYONU                    500.000,00 TL
  24. SATRANÇ FEDERASYONU                    450.000,00 TL
  25. SU SPORLARI FEDERASYONU              900.000,00 TL
  26. TAEKWONDO K. A. K. W. F.                  900.000,00 TL
  27. TENIS FEDERSYONU                           1.400.000,00 TL
  28. TRİATLON FEDERASYONU                   500.000,00 TL
  29. ÜNİVERSİTELER FEDERASYONU         1.100.000,00 TL
  30. VOLEYBOL FEDERASYONU                 1.400.000,00 TL
  31. YELKEN M. K. FEDERASYONU             500.000,00 TL
  32. KEMPO FEDERASYONU                      300.000,00 TL

   TOPLAM:                                           28.000.000,00 TL

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus ve Belaruslu sporcular Paris 2024'e tarafsız olarak katılabilecek09 Aralık 2023 Cumartesi 13:15
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus atletlerin 2024 Olimpiyatları'na tarafsız katılması çağrısı06 Aralık 2023 Çarşamba 19:02
  • Filistin İle Dayanışma ve Dostluk Futbol Maçı04 Aralık 2023 Pazartesi 17:01
  • Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir?04 Aralık 2023 Pazartesi 08:27
  • Paris Olimpiyatları için 400 bin bilet satışa çıktı30 Kasım 2023 Perşembe 18:33
  • Halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun rekorlarına hiçbir sporcu ulaşamadı15 Kasım 2023 Çarşamba 13:49
  • Üstel:“Türkiye Cumhuriyeti ve KKKTC Sporcuları Arasındaki Hasret Artık Bitsin”07 Kasım 2023 Salı 11:21
  • Neymar 10 ay forma giyemeyecek01 Kasım 2023 Çarşamba 18:00
  • Rıza Kayaalp: Bu işi bırakana kadar zirvede kalacağım27 Ekim 2023 Cuma 18:30
  • A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi26 Ekim 2023 Perşembe 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti