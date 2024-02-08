Süper Lig tartışması: Fransa'nın bildirisine İspanya hariç 25 AB üyesinden destek

İspanya dışında diğer 25 AB üye ülkesinin imzaladığı bildirinin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

İspanya, Fransa'nın sporla ilgili yayınladığı ortak bildiriyi tartışmalara neden olan Süper Lig'e bir saldırı olarak görmesi nedeniyle imzalamayı reddeden tek Avrupa Birliği üyesi oldu.

İspanya dışında diğer 25 AB üyesi ülkenin imzaladığı bildirinin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Açıklamada Süper Lig'den açıkça bahsedilmemekle birlikte, "spor yönetim organlarını açıklık, fırsat eşitliği, sportif liyakat, yerel müsabakalardaki yıllık performans ile tüm Avrupa müsabakaları arasındaki bağlantı ilkelerine uygun olarak spor müsabakaları düzenlemeye davet ettiği" ifade edildi.

İspanya Spor Yüksek Konseyi bu ifadeyi, Real Madrid ve Barcelona'nın desteklediği Süper Lig'e yönelik bir eleştiri olarak değerlendirdi.

Konsey, perşembe günü yaptığı açıklamada, alternatif ligin destekçilerinin UEFA'ya karşı açtığı dava hakkında İspanyol ticaret mahkemesi karar verene kadar Madrid'in Süper Lig'le ilgili resmi bir pozisyon almak istemediğini söyledi.

Bunun yerine İspanya, Süper Lig'i görüşmek üzere AB ülkelerinin spor bakanlarının resmi bir toplantı yapmasını önereceğini açıkladı.

Süper Lig'e ilişkin ilk planlar 2021'de açıklandı ve Avrupa'nın en köklü kulüplerinden bazıları destek verdi. Önerilen 20 takımlı elit turnuva, en iyi 15 kulübün küme düşmekten korunmasını sağlayacak ve ulusal futbol federasyonları aracılığıyla UEFA tarafından yürütülen Avrupa'nın elit kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin fiilen yerini alacaktı.

Bu planlar taraftarların, İngiliz hükümetinin ve Süper Lig'e şiddetle karşı çıkan İspanyol birinci futbol ligi La Liga da dahil olmak üzere Avrupa'nın ulusal liglerinin baskısı altında çatırdamaya başladı.

Sadece projenin fikir babası olan Real Madrid ve FC Barcelona Süper Lig'e desteklerini sürdürdü.

Takımlar, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na taşıdıkları davayı, mahkemenin UEFA ve FIFA'nın alternatif müsabaka planlarını engelleyerek AB rekabet hukukuna aykırı hareket ettiğine hükmeden kararı ile kazandı. Süper Lig o zamandan beri küme düşme ve yükselmeyi de içerecek şekilde değiştirilmiş bir plan hazırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Süper Lig'in mahkemedeki zaferinden bu yana geleneksel turnuvaları destekleyen bir tutum sergiliyor.