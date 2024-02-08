  • BIST 8949.79
  • Altın 1996.797
  • Dolar 30.6006
  • Euro 33.0152
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Süper Lig tartışması: Fransa'nın bildirisine İspanya hariç 25 AB üyesinden destek

» »
İspanya dışında diğer 25 AB üye ülkesinin imzaladığı bildirinin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
Süper Lig tartışması: Fransa'nın bildirisine İspanya hariç 25 AB üyesinden destek

İspanya, Fransa'nın sporla ilgili yayınladığı ortak bildiriyi tartışmalara neden olan Süper Lig'e bir saldırı olarak görmesi nedeniyle imzalamayı reddeden tek Avrupa Birliği üyesi oldu.

İspanya dışında diğer 25 AB üyesi ülkenin imzaladığı bildirinin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Açıklamada Süper Lig'den açıkça bahsedilmemekle birlikte, "spor yönetim organlarını açıklık, fırsat eşitliği, sportif liyakat, yerel müsabakalardaki yıllık performans ile tüm Avrupa müsabakaları arasındaki bağlantı ilkelerine uygun olarak spor müsabakaları düzenlemeye davet ettiği" ifade edildi.

İspanya Spor Yüksek Konseyi bu ifadeyi, Real Madrid ve Barcelona'nın desteklediği Süper Lig'e yönelik bir eleştiri olarak değerlendirdi.

Konsey, perşembe günü yaptığı açıklamada, alternatif ligin destekçilerinin UEFA'ya karşı açtığı dava hakkında İspanyol ticaret mahkemesi karar verene kadar Madrid'in Süper Lig'le ilgili resmi bir pozisyon almak istemediğini söyledi.

Bunun yerine İspanya, Süper Lig'i görüşmek üzere AB ülkelerinin spor bakanlarının resmi bir toplantı yapmasını önereceğini açıkladı.

Süper Lig'e ilişkin ilk planlar 2021'de açıklandı ve Avrupa'nın en köklü kulüplerinden bazıları destek verdi. Önerilen 20 takımlı elit turnuva, en iyi 15 kulübün küme düşmekten korunmasını sağlayacak ve ulusal futbol federasyonları aracılığıyla UEFA tarafından yürütülen Avrupa'nın elit kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin fiilen yerini alacaktı.

Bu planlar taraftarların, İngiliz hükümetinin ve Süper Lig'e şiddetle karşı çıkan İspanyol birinci futbol ligi La Liga da dahil olmak üzere Avrupa'nın ulusal liglerinin baskısı altında çatırdamaya başladı.

Sadece projenin fikir babası olan Real Madrid ve FC Barcelona Süper Lig'e desteklerini sürdürdü.

Takımlar, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na taşıdıkları davayı, mahkemenin UEFA ve FIFA'nın alternatif müsabaka planlarını engelleyerek AB rekabet hukukuna aykırı hareket ettiğine hükmeden kararı ile kazandı. Süper Lig o zamandan beri küme düşme ve yükselmeyi de içerecek şekilde değiştirilmiş bir plan hazırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Süper Lig'in mahkemedeki zaferinden bu yana geleneksel turnuvaları destekleyen bir tutum sergiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar 47 milli sporcu kota aldı02 Ocak 2024 Salı 14:10
  • Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu Birincisi25 Aralık 2023 Pazartesi 16:13
  • KTSYD 40. yıl balosunu gururla kutladı17 Aralık 2023 Pazar 14:53
  • Larnaka Gençler Birliği’nden teşekkür, Simon Aykut’tan tesisleşmeye tam destek...17 Aralık 2023 Pazar 12:40
  • Rus ve Belaruslu sporcular Paris 2024'e tarafsız olarak katılabilecek09 Aralık 2023 Cumartesi 13:15
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus atletlerin 2024 Olimpiyatları'na tarafsız katılması çağrısı06 Aralık 2023 Çarşamba 19:02
  • Filistin İle Dayanışma ve Dostluk Futbol Maçı04 Aralık 2023 Pazartesi 17:01
  • Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir?04 Aralık 2023 Pazartesi 08:27
  • Paris Olimpiyatları için 400 bin bilet satışa çıktı30 Kasım 2023 Perşembe 18:33
  • Halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun rekorlarına hiçbir sporcu ulaşamadı15 Kasım 2023 Çarşamba 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti