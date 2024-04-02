Ramazan Bayramı’nda Ercan Havalimanı’nın trafiği 749 uçak!

Ercan Havalimanı Ramazan Bayramı süresince özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın KKTC’deki bayram tatilini kapsayan 5 Nisan 2024 ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 geliş ve 374 de giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ardından ülkemizde de Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Türkiye’den KKTC’ye, KKTC’den de Türkiye’ye karşılıklı yolcu akışı olması yönünde beklentiyi artırdı.

Ercan Havalimanı’nın Ramazan Bayramı boyunca oldukça yoğun saatler yaşayacağını dikkate alan T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldığını açıkladı.

Bayramın son günü 84 uçak trafiği var

Havalimanında en fazla yoğunluk 14 Nisan pazar günü yaşanacak. Bayramın son gününe denk gelen pazar günü Ercan Havalimanı 42 geliş ve 42 de dönüş olmak üzere 84 uçağa hizmet verecek.

5 Nisan 2024 ile 14 Nisan 2024 arasında 10 günlük tatil dönemi içerisinde Ercan Havaalanı’na yönelik 749 uçuş yapılması bekleniyor.

Açıklamada, 5 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 6 Nisan’da 34 geliş 34 gidiş, 7 Nisan’da 40 geliş 40 gidiş, 8 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 9 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 10 Nisan’da 39 geliş 39 gidiş, 11 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 12 Nisan’da 36 geliş 38 gidiş, 13 Nisan’da 37 geliş 37 gidiş ve tatilin son günü olan 14 Nisan Pazar günü ise 42 geliş 42 gidiş uçak seferi yapılması bekleniyor.

Özçelik: Yoğun uçak ve yolcu trafiğine hazırlıklıyız

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahatlığı ve uçuşlarında sorun yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nda bayram trafiğinin her bayram olduğu gibi bu yıl da çok yoğun geçeceğini kaydeden Özçelik, havalimanını kullanacak misafirlere en iyi hizmeti sunmaya özen göstereceklerini ifade etti.

Ercan’a 5 Nisan’dan 14 Nisan’a kadar olan 10 günlük sürede 375 geliş, 374 gidiş olmak üzere toplam 749 uçağa hizmet verileceğini ifade eden Özçelik, bayramda en yoğun günün 84 uçak ile bayram tatilinin son günü olan Pazar günü yaşanacağını belirtti.

Özçelik, Ramazan Bayramı boyunca yoğun bir trafik bekledikleri için bayram öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJet Hava Yolları, Fly Kıbrıs Hava Yolları, Freebird Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Özçelik, “Ramazan Bayramı olmasından dolayı bir çok vatandaşımızın tatillerini yurt dışında geçirmeyi seçmesi neticesinde sadece geliş değil, gidişlerde de yoğunluk olacaktır. Bu konuda gerekli önlemleri de almış bulunmaktayız.

Bu vesile ile tüm halkımıza sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun” dedi.