 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 150,597
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon dakika…Türkiye'nin bir çok yerinde YSK protestoları başladı

Referandum sonrası dövizin son durumu nasıl?

»
Referandum sonrası dövizin son durumu nasıl?
Türkiye'de Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından döviz değişime uğradı.

Dolar/TL, halkoylamasının ardından sert düşüşle 3,6250'yi gördü.

Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından uluslararası piyasada yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL 3,6250'yi gördü.

Dolar/TL, cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiş ve hafta kapanışına yakın uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı.

Halkoylamasının ardından uluslararası piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, saat 22.30'da, önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 3,6310 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 2,1 azalışla 3,8600, sterlin/TL yüzde 2,20 düşüşle 4,5510'dan işlem görüyor.

Analistler, halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlarına göre "evet" çıkmasının, beklentiler doğrultusunda TL varlıkların güçlenmesini sağladığını belirtiyor.

Halkoylamasının gündemden düşmesiyle, hükümetin reformlara ve ekonomiye daha fazla odaklanacağı beklentisinin yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin devam etmesini sağlayabileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de teknik açıdan 3,60 ve 3,55 desteklerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırılması doğru görünüyor"29 Mart 2017 Çarşamba 11:55
  • Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar28 Mart 2017 Salı 15:32
  • Avro Bölgesi'ne acil reform çağrısı28 Mart 2017 Salı 14:43
  • Dolar/TL güne nasıl başladı?28 Mart 2017 Salı 12:23
  • Denizbank'ın sahibinden Ukrayna'da satış28 Mart 2017 Salı 12:22
  • Türk-iş yoksulluk sınırını açıkladı27 Mart 2017 Pazartesi 16:51
  • Uzmanlar değerlendirdi: Dolar/TL'de geri çekilme sürer mi?27 Mart 2017 Pazartesi 12:48
  • Avrupa ekonomisindeki popülist tehlike27 Mart 2017 Pazartesi 12:46
  • Borsa haftaya düşüşle başladı27 Mart 2017 Pazartesi 11:06
  • Elektronik cihaz yasağı bu hisseleri vurdu24 Mart 2017 Cuma 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti