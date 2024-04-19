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Roya Kaydari,hırszılık yapmadı ama kaçak diye 15 gün süreyle cezaevine gönderildi!

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Ülkede, 21 Ocak 2023 tarihinden bu yana kaçak yaşam süren Roya Kaydari, 15 gün süreyle cezaevine gönderildi.
Roya Kaydari,hırszılık yapmadı ama kaçak diye 15 gün süreyle cezaevine gönderildi!

Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Nisan 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21 Ocak 2023 tarihinden beri toplam 452 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesi'nden gerekli ifadelerin alındığını belirtti. Polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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