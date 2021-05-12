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Rum Basını Kara Kapılarının Açılacağını İddia Etti

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Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlere getirilen sınırlamaların, her iki tarafta da aşıların ilerlemesi ve şartların elvermesi halinde Temmuz ayına kadar kaldırılabileceği haber verildi.
Rum Basını Kara Kapılarının Açılacağını İddia Etti

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlere getirilen sınırlamaların, her iki tarafta da aşıların ilerlemesi ve şartların elvermesi halinde Temmuz ayına kadar kaldırılabileceği haber verildi.

Politis’e göre, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Rum eş başkanı Leonidas Filaktu, geçişlerin devam etmesi için mümkün olan en kısa zamanda yöntem bulunması maksadıyla Kıbrıs Türk tarafına somut öneriler sunduklarını söyledi.

Önerilerinin Kıbrıslı Türkler tarafından incelenmesinden ve kendi notlarının eklenmesinden sonra yeniden görüşeceklerini açıklayan Filaktu, son dönemde temasları yoğunlaşan komitenin önümüzdeki aylarda kapılardan geçişlerde hiçbir kısıtlama olmamasını hedeflediğini ekledi.

İki toplumlu sağlık komitesinde, her iki tarafta da aşılamalarda ilerleme kaydedilmesi ve epidemiyolojik durumun elvermesi şartı ile kara kapılarının önümüzdeki temmuza kadar açılabileceği değerlendiriliyor.

Gazete, Aşağı Pirgo sakinlerinin, Lefkoşa’nın Rum kesimi başta olmak üzere Güney’deki işlerine kara kapılarından geçerek ulaşma taleplerinin yerine getirildiğini yazdı.

Habere göre köy muhtarı Nikos Kleanthus bölge sakinlerinin pazartesi günden beridir 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ve köyde daimi ikametlerini belgelemeleri şartıyla Aşağı Pirgo-Yeşilırmak kapısından geçişlere başladığını söyledi.

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