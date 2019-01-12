Rum Kesiminde Karapaşaoğlu grafitisi

Halil Karapaşaoğlu için Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir grafiti yapıldı.

Vicdanî ret gerekçesiyle seferberliğe katılmayı reddettiği için yargılanan ve hükmedilen para cezasını ödemeyip 20 gün hapis cezası alan Halil Karapaşaoğlu için Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir grafiti yapıldı.

Politis grafitinin, Karapaşaoğlu’nun bu tavrından çok etkilenen Hristos Kakullis isimli Rum sanatçı tarafından ve “gelip geçenler barışı onun şahsında görsün” diye Lefkoşa Surlariçi’nde (Politis gazetesi ofisi yakınında) bir duvara yapıldığını yazdı.