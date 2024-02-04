  • BIST 8665.68
  • Altın 1996.725
  • Dolar 30.4854
  • Euro 32.9256
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

Rus kozmonot uzayda 878 gün kalarak rekor kırdı

» »
Rus kozmonot Oleg Kononenko insanoğlunun uzayda kaldığı toplam süre rekorunu uzayda 878 gün kalarak kırdı.
Rus kozmonot uzayda 878 gün kalarak rekor kırdı

Rus Uzay Ajansı Roskosmos, Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun Pazar günü Greenwich saatiyle sabah 8:30 itibarı ile uzayda 878 gün kalarak uzayda en uzun kalınan sürede dünya rekoru kırdığını duyurdu.

Kononenko'nun 5 Haziran tarihinde uzayda kaldığı gün sayısının bine ulaşması bekleniyor. Eylül ayı sonunda ise Rus kozmonotun uzayda toplam bin 110 gün kalmış olacak.

Rus TASS haber ajansına dünyadan 423 kilometre yükseklikteki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) bir demeç veren kozmonot "Ben uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için gidiyorum rekorlar kırmak için değil" açıklamasında bulundu.

Kononenko "Başarılarımla gurur duyuyorum. Ancak bundan da fazla gurur duyduğum bir şey var ki o da insanoğlunun uzayda kaldığı toplam süre rekoru hala bir Rus kozmonotta" dedi.

Roskosmos 59 yaşındaki Kononenko'nun uzayda toplam 878 gün 11 saat 29 dakika ve 48 saniye kalan Gennady Padalka'nin rekorunu kırdığını açıkladı.

Uzaydaki hayat

Yerçekimsiz ortamın yarattığı fiziksel etkilerini bertaraf etmek için sürekli egzersiz yaptığını söyleyen Kononenko "Depresif ya da izole hissetmiyorum" dedi.

Kononenko "Ancak eve döndüğümde çocuklarımın yüzlerce günlük yokluğumda babasız büyüdüğünü fark edeceğim. Bu zamanı kimse bana geri veremeyecek" diye konuştu.

Rus kozmonot teknolojik gelişmeler nedeniyle kozmonotluk mesleğinin giderek daha da karmaşık hale geldiğini söyledi. Çocukken uzaya gitmeyi hayal ettiğini söyleyen Kononenko, bir mühendislik enstitüsüne kaydolduğunu ve sonra da kozmonotluk eğitimi aldığını belirtti. Kononenko, uzaya ilk kez 2008 yılında gitti.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ABD ve Rusya'nın işbirliği yaptığı uluslararası bir proje. Aralık ayında Roskosmos NASA ile çapraz uçuş programının 2025'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Sovyetler Birliği uzay yarışının ilk yıllarında Batılı ülkeleri geride bırakarak 1957 yılında dünyanın yörüngesine ilk uyduyu fırlatmış ve 1961 yılında uzaya giden ilk insan Rus kozmonot Yuri Gagarin olmuştu.

Reuters / SSB, EC

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya haftada dört gün çalışma sistemine geçiyor31 Ocak 2024 Çarşamba 20:01
  • 500 Sokak hayvanı yüzde 50 indirimli kısırlaştırılacak!31 Ocak 2024 Çarşamba 09:34
  • İnsanlık yatakta uyumaya ne zaman başladı?29 Ocak 2024 Pazartesi 21:43
  • İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklanıyor29 Ocak 2024 Pazartesi 08:52
  • Elektronik sigarada ‘yok yok’27 Ocak 2024 Cumartesi 14:35
  • Neden bazı çocuklar daha çabuk öfkelenir?25 Ocak 2024 Perşembe 20:26
  • En vatansever ülkeler listesi belli oldu!25 Ocak 2024 Perşembe 16:36
  • Çayırova’da bir köpek zehirlenerek öldürüldü!25 Ocak 2024 Perşembe 11:51
  • “Dilber elbisesi” çılgınlığı başladı20 Ocak 2024 Cumartesi 18:47
  • SOS Çocukköyü Derneği Düzenli Bağış Çağrısı Yapıyor17 Ocak 2024 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti