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Sağlık Bakanlığı: "Bugün en son 26 testten pozitif sonuç çıkmadı"

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Sağlık Bakanlığı: "Bugün en son 26 testten pozitif sonuç çıkmadı"
Sağlık Bakanlığı: "Bugün en son 26 testten pozitif sonuç çıkmadı"

Sağlık Bakanlığı bugün en son yapılan 26 testten pozitif sonuç çıkmadığını açıkladı.

Bakanlık ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısınin 61 olup, aktif pozitif vaka sayısının ise 32'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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