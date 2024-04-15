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Şampiyon Melekler Anıt Yarışması’na katılan tüm projeler Lefkoşa AKM’de sergileniyor

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Şampiyon Melekler Anıt Yarışması’na katılan tüm projeler Lefkoşa AKM’de sergileniyor
Şampiyon Melekler Anıt Yarışması’na katılan tüm projeler Lefkoşa AKM’de sergileniyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın sonuçlanması sonrası yarışmaya katılan tüm projeler, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileniyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, 15-20 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek sergi, Pazartesi-Salı-Çarşamba-Cuma günleri 08:00-15:30 saatleri arasında, Perşembe günü 08:00-12:30/13:00-17:30 saatleri arasında, 20 Nisan Cumartesi günü ise 09:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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