Şampiyonlarımız için SÖZ VERDİK: Ülker Lefkoşa Maratonu 22 Ekim Pazar gün koşuluyor

Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için düzenlenecek Ülker Lefkoşa Maratonu 22 Ekim Pazar günü koşuluyor. Maraton günü LTB binası önü sabah 07.00’den itibaren tüm yarışma ve etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak.



Koşu Başlangıç Saatleri

Pazar günü ilk yarış olan 21 kilometre koşusu 07:00’de, 10 kilometre koşusu 07.30’da, ve 4 kilometre halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.



Güvenlik için Polis ve LTB Trafik Şubesi Ekipleri Görev Başında

10 kilometre öncesinden başlayarak, yol koşu güzergahları ve özellikle geçiş noktaları Trafik Polisi ile LTB Trafik Şubesi ekiplerinin kontrolünde olacak.

21 kilometre ve 10 kilometre koşularında güzergah boyunca yollar tek şerit trafik akışına açık olurken 10.30’da başlayacak 4 kilometrelik halk koşusunun yer aldığı güzergah trafiğe kapalı olacak.



Açık Pazar 22 Ekim’de Kurulmayacak

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, 22 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Ülker Lefkoşa Maratonu nedeniyle sadece bu tarihe özel olarak kurulmayacak.



Nöbetçi Eczanelere Polis Kontrolünde Ulaşım Sağlanacak

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda acil durumlar için 0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabilecek. İncirli Eczanesi, Malek Eczanesi ve Tuna Eczanesi de 22 Ekim’de Lefkoşa’da nöbetçi eczaneler olarak açık olacak. Maraton süresince (07.00-12.30 saatleri arasında) nöbetçi eczanelere polis kontrolü ile geçiş sağlanacak.

Öte yandan, Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletilecektir.

22 Ekim Pazar günü, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve belirtilen güzergahları kullanacak yurttaşların görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.