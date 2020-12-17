Samsung, TM Roh tarafından yapılan kaleme alınan blog yazısı hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung her yıl benzer iddialar ile gündeme geliyor. Bu iddialar, Samsung'un Galaxy Note serisini bitireceğini, Galaxy S serisine S Pen ekleyerek yoluna devam edeceğini öne sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da benzer iddialar ortaya atıldı ve Samsung'un Galaxy S21 serisiyle birlikte Galaxy Note serisini öldüreceği söylendi.

İddialar, tüketicilerin kafasını karıştırmaya devam ederken Samsung'un mobil ürün biriminden sorumlu olan bir numaralı ismi TM Roh, dün bir blog gönderisi yayınladı. Samsung'un, Galaxy Note serisindeki özelliklerin hangilerinin tüketiciler tarafından sevildiğinin takip edildiğini söyleyen Roh, Galaxy Note serisinin bazı özelliklerinin diğer cihazlara da getirileceğini açıkladı. Bu açıklamayı yanlış anlayan tüketiciler, bu kez Galaxy Note serisinin gerçekten de sona ereceğini düşünmeye başladılar.

Samsung Galaxy Note serisi 2021 yılında da devam edecek

Roh'un açıklamalarına ilişkin yeni açıklamalar, ismi açıklanmayan bir Samsung sözcüsünden geldi. Güney Kore merkezli bir haber ajansına konuşan sözcü, kurulan cümlelerin yanlış anlaşıldığını, yapılan açıklamanın Galaxy Note ailesinin sona erdirileceği anlamına gelmediğini söyledi. Sözcüye göre Samsung, 2021 yılında piyasaya süreceği Galaxy Note ailesi için çalışmalara çoktan başladı.

Samsung sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 yılında, S Pen destekli bir Galaxy S serisiyle tanışabiliriz. Ancak bu durum, Galaxy Note serisinin sonunun geldiği anlamına gelmiyor. Yapılan açıklamalar, Samsung'un Galaxy Note serisini öldürmeyeceğini ortaya koyarken, Samsung hayranlarında oluşan kafa karışıklığını da gidermiş oldu. Muhtemelen seneye bu zamanlar, yine aynı iddiaları konuşuyor olacağız.