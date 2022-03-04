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Savaşın Bitmesi İçin Putin'in Tek Bir Şartı Var! Peki, Ukrayna'nın Cevabı Ne Olacak

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Savaşın Bitmesi İçin Putin'in Tek Bir Şartı Var! Peki, Ukrayna'nın Cevabı Ne Olacak?
Savaşın Bitmesi İçin Putin'in Tek Bir Şartı Var! Peki, Ukrayna'nın Cevabı Ne Olacak

Rus İnterfax haber ajansına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaşın bitmesi için Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın şartları ise; Ukrayna'nın silahsızlanması ve NATO üyesi olmaması.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda gelinen son durumu konuştu. Putin, savaşı bitirmek için şartını açıklarken Ukrayna ile de diyaloğa hazır olduklarını ifade etti.

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Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Putin, Ukrayna yönetiminin üçüncü tur müzakerelerde "makul ve yapıcı" bir pozisyon alacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

 

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ ŞARTLAR

Barış görüşmelerindeki konular ise "Derhal ateşkes, silah bırakma, sivillerin yıkılan ve sürekli bombalanan köylerden, şehirlerden tahliye edilmesi için insani koridorlar" şeklinde oldu.

SİLAHSIZLANMA VE NATO ÜYELİĞİ

Rusya'nın isteği Ukrayna'nın asla ama asla NATO üyesi olmaması, NATO'nun etki alanını genişletmemesiydi. Putin'in diğer istekleri ise Ukrayna'nın silahlanmaması ve askeri altyapının 1997 seviyesine çekilmesiydi. Ayrıca Rusya, Neo-nazizm'le suçladığı Zelenski hükümetinin istifa etmesini istiyor.

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