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Save the Children: 2023 yılında 10 milyon çocuk yerinden oldu

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Örgüt tarafından yapılan yeni bir analize göre, dünya genelinde yerinden edilmiş çocukların sayısı 2010'dan bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyonun üzerine çıktı ve şu ana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.
Save the Children: 2023 yılında 10 milyon çocuk yerinden oldu

Çocukların yaşamlarını iyileştirmeye, haklarını korumaya ve onlara daha iyi bir gelecek sağlamaya odaklanan uluslararası bir yardım kuruluşu olan Save the Children, geçen yıl dünya genelinde krizlerin yaşandığı bölgelerde 10 milyondan fazla çocuğun evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Örgüt tarafından yapılan yeni bir analize göre, dünya genelinde yerinden edilmiş çocukların sayısı 2010'dan bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyonun üzerine çıktı ve şu ana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Kuruluş, geçen yıl günde 29 bin çocuğun daha kendi ülkelerinde yerlerinden edildiğini ya da başka bir ülkeye kaçmak zorunda kaldığını tespit etti.

Sudan ve Somali'deki 18 yaş altı çocuklar en çok etkilenenler oldu.

 "Yerinden edilen bir çocuk, bildiği her şeyi geride bırakmak zorunda kalmadan önce, büyük olasılıkla hiçbir çocuğun görmemesi gereken türden bir şiddet veya yıkıma tanık oluyor" diyen örgüt yetkilileri, "Çocuklar evlerini kaybettiklerinde neredeyse her şeylerini kaybederler: sağlık hizmetlerine, eğitime, gıdaya ve güvenliğe erişimlerini" ifadelerini kullandı. 

Çocukların aile ortamında veya aile ortamına en yakın koşullarda büyümeleri için çalışmalarda bulunan Better Care Network de, çocukların evlerinden ve ait oldukları toplumlardan koparıldıklarında, cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin arttığını duyurdu. 

2023 yılının sonunda, Gazze'de sadece 10 hafta içinde yerinden edilenlerin genel nüfusa oranı, dünya genelinde kaydedilen en yüksek oranlardan biriydi.

Nüfusun yaklaşık yarısının 18 yaşın altında olduğu Gazze'deki çocuklar, yerinden edilmenin hızı nedeniyle özellikle savunmasız durumda kaldı.

 

Save the Children, çocukların yaşamsal malzemelerin yanı sıra güvenlik, eğitim, barınma, sağlık, oyun oynayacakları, gülecekleri ve öğrenecekleri bir yere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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