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Selahattin Demirtaş’ın öyküleri sahneye uyarlanacak

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Demirtaş’ın Seher ve Devran adlı kitabından 4 öykü tiyatro oyununa uyarlandı
Selahattin Demirtaş’ın öyküleri sahneye uyarlanacak

Üç yıldır Edirne’de tutuklu bulunan ve HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş’ın Seher ve Devran adlı kitabından 4 öykü tiyatro oyununa uyarlandı.

MA’nın haberine göre Merhaba Sanat Tiyatrosu, Demirtaş’ın Seher kitabından “Seher” ve “Deniz Kızı” ile Devran kitabından “Direnmek Güzeldir” ve “AVM” öykülerini oyunlaştırdı.

“Umarım halk yanımızda olur”

Tiyatronun kurucularından Ramazan Velieceoğlu, Demirtaş’ın düşüncelerinin hapsedilemeyeceğini gösterebilmek için Seher’i oyun haline getirdiklerini söylerken şöyle konuştu:

“Seher fikri şöyle çıktı; doğruları söylediğimiz sürece suçlu konumuna düşürüldüğümüz bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Tarih boyunca büyük düşünürler ve sanatçılar, düşündüklerini söyledikleri için cezaevlerine atıldı. Düşünceler dört duvar arasına sıkıştırılamaz. Tutsakların düşüncelerini dünyanın her yerinde, insanlara ulaşabildiğini göstereceğiz. Umarım halk yanımızda olur ve bizi destekler.”

“Kadın ölümlerine karşı bir direniş”

Seher’in kadın ölümlerine karşı bir direniş olduğunu belirten Velieceoğlu, öykünün gerçek yaşamdan alındığını söyledi. “Tiyatro oyuncuları olarak kendimizi bu konuda sorumlu hissettik” diyen Velieceoğlu, oyunu yazan kişinin Demirtaş olmasından dolayı sıkıntı çektiklerini ve oyunun hazırlanma süresinin 3 ayı bulduğunu dile getirdi.

Seher, 24 Aralık saat 19.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

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