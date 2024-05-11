Şenkul: Girne'de kaldırımlara araç park edenlere gece boyunca ceza kesildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Dün akşam popüler bir meyhane bölgesinde kaldırımların üzerinde park etmiş çok sayıda araca belediye ekiplerince gece boyunca ceza kesildi” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Dün akşam popüler bir meyhane bölgesinde kaldırımların üzerinde park etmiş çok sayıda araca belediye ekiplerince gece boyunca ceza kesildi” dedi.

Şenkul, “Kaldırımların yayaların olduğu gerçeğini tekrardan hatırlatmak için ceza yazmaya, demir veya taş babalar koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“İşin en üzücü tarafı da, dün işlem yapılan bölgede çok sayıda aracın park edebileceği otoparklar da mevcut. 100 metre yürümemek için kaldırıma park edip, yayaları yola inmeye zorlayan araçlara önlemlerimizi artırdık, artırmaya da devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın bu konuya daha fazla hassasiyet göstereceğini umuyoruz.”