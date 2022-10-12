Serbest Piyasada Son Durum

Serbest piyasada, saat 09:40 itibarıyla 18,58 liradan alınan dolar 18,62 liradan satılıyor. 18,07 liradan alınan euronun satış fiyatı da 18,11 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,45 liradan alınıp, 20,49 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 09:40 itibarıyla 18,58 liradan alınan dolar 18,62 liradan satılıyor. 18,07 liradan alınan euronun satış fiyatı da 18,11 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,45 liradan alınıp, 20,49 liradan satılıyor.
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