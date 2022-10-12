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Serbest Piyasada Son Durum

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Euro 18,07 liradan, sterlin 20,45 liradan işlem görüyor
Serbest Piyasada Son Durum

Serbest piyasada, saat 09:40 itibarıyla 18,58 liradan alınan dolar 18,62 liradan satılıyor. 18,07 liradan alınan euronun satış fiyatı da 18,11 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 20,45 liradan alınıp, 20,49 liradan satılıyor.

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