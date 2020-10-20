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SERTOĞLU; KTFF Bir Markadır..! TC Büyükelçiliği Burayı Çiğneyemez..!

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KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu gündemdeki bir diğer konu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
SERTOĞLU; KTFF Bir Markadır..! TC Büyükelçiliği Burayı Çiğneyemez..!

KTFF’de 10 yılı geride bıraktığını ve bu 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nden yardımlar istediklerini ifade eden Sertoğlu, “Seçimden dolayı hiç açıklamadım bunu; seçimin bitmesini bekledim. Özellikle son dönemlerde hep TC Büyükelçiliği’nden kulüplerle ilgili yardım istedim. Geçmişte gündemde olan Koordinasyon Ofisi’ne 31 federasyon onay verirken ben vermemiştim. Dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün de beni arayıp sormuştu. Ben ona bu kararı genel kurulum verir dedim. Konu da orada kapandı. O günden sonra ofisin başına geçecek arkadaş bana şahsi düşmanlık besler. O makamı ben engelledim diye düşünebilir ancak KTFF Sertoğlu’nun malı değildir, bir markadır. Ben bugün varım yarın yokum ama KTFF hep vardır. Biz bu markayı tüm futbol camiası olarak yarattık ve bu markaya da sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız.”dedi.

 

“Bana bir telefon açmadılar”

Sertoğlu, seçime 3 gün kala 100 kulübe malzeme yardımı yapıldığını ve kendisine bir telefon açıp “Başkan biz böyle bir yardım yapmayı uygun gördük”denmediği ifade ederek, “Kulüplerin tabi ki bu yardıma ihtiyacı vardır. Ben ne diyecektim hayır mı diyecektim. Ama seçime 1 gün kala kurumun başkanından habersiz alel acele 100 kulübe malzeme dağıtırsanız bu kuruma ciddi bir saygısızlıktır. Bu kuruma da saygısızlık yapan benden saygı beklemesin.”dedi.

 

“Demek ki yardım yapılabilirmiş”

Söz konusu kulüp listelerinin KTFF’den alınmadığını ve kendisinin kimden alındığını bildiğini ifade eden Sertoğlu, “Koordinasyon Ofisi’ne hayır dedim diye bana yardım yapılamaz dediler, şimdi bu yardımları yaptılar. Demek ki yapılabilirmiş.”dedi.

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