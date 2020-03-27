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Siber: "Güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç var"

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Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, bir kez daha çağrıda bulunarak, güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı
Siber: "Güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç var"

Meclis eski Başkanı Sibel Siber, tüm dünyada olduğu gibi çok zor bir süreçten geçildiğini, Covid-19 salgınına karşı mücadelenin başarıya ulaşmasının ancak birey ve Devlet kurumlarının üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Siber, bir kez daha çağrıda bulunarak, toplumsal sağlığın tehdit altında olduğu bugünlerde, çok geniş bir işbirliğine, ekip çalışmasına kısacası güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber yaptığı yazılı açıklamada, öncelikle Sağlık Bakanlığı ile Tabibler Birliği’nin işbirliğinde oluşturulmuş olan COVİD 19 Koordinasyon Kurulu’nun almış olduğu kararların bu süreç içinde çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Koordinasyon Kurulu, açıklamasında, Temaslı Takip Ekibi’nin de acilen kurulması gerektiğine işaret ettiğini hatırlatan Siber, ilk tesbit edilen vakadan hemen sonra hatta öncesinden, Temaslı Takip Ekibi’nin oluşturulması gerektiğini, salgını önlemek için alınması gereken en acil ve en önemli tedbirin bu olduğunu ifade etti.

Siber, ne yazık ki, temas edenlerin tesbiti, takibi ve izolasyonu konusunda “Geç mi kalıyoruz?” endişesinin hakim olduğuna işaret ederek, “Acilen atılması gereken hayati adımlarda gecikme, ekip çalışmasında ve iletişimde yaşanan sorunlar da göstermektedir ki içinde bulunduğumuz bu kriz, Sağlık Bakanı’nın ve ekibinin, tüm iyi niyetli çalışmalarına ragmen dar kadrosuyla ve kendi yönetsel çabasıyla üstesinden gelebileceği bir kriz değildir” dedi.

Siber, ilk Covid 19 vakasının görüldüğü günden itibaren Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda, ülkedeki kurumların yetkilileri, tüm sağlık kuruluşları, kaymakamlıklar, belediyeler ve halk ile  güçlü bir iletişim ağı olan, hızlı karar alan ve uygulanmasını sağlayan, 24 saat çalışan bir kriz masasının acilen kurulması gerektiği konusunun, meslektaşları tarafından da defalarca  dile getirildiğini hatırlattı.

Ne yazık ki hala bugün böyle bir ekip oluşturulamadığını, yaklaşık 1 hafta önce Dr. Erden Aşardağ ile birlikte Sağlık Bakanıyla görüşerek, durumun aciliyetini aktardıklarını dile getiren Siber, “Ekip ruhuyla çok yönlü çalışacak böyle bir kriz masasına acilen ihtiyaç olduğunu, birçok uzman ve meslektaşlarımızla birlikte her türlü katkıya hazır olduğumuzu izah ettik” dedi.

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