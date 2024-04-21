“Sivrisinek ve genel haşere ile 3 koldan mücadele veriyoruz”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlusu Hüseyin Menderes, sivrisinek ve haşere ile mekanik, biyolojik ve halkı bilinçlendirme çalışmalarıyla mücadele yaptıklarını kaydederek halkın sağlığını korumaya çalıştıklarını kaydetti.

3 KOLDAN MÜCADELE: Menderes, Alo 186 hattı ve haşere birimine ulaşan şikâyetlere 24 saat geçmeden müdahale edildiğini söyledi

6 AYLIK HAŞERE KONTROL FAALİYETLERİ: Gönyeli Alayköy Belediyesi, 6 ay içerisinde Alo 186’ya ve haşere ekibine bildirilen 620 adet konuta 24 saat içerisinde müdahale ederken tespit edilen 2.119 larva kaynağına ise biyolojik yöntemle müdahale edildiğini belirtti. Belediye ayrıca vatandaşlara işbirliği çağrısı da yaptı

Gönyeli Alayköy Belediyesi sağlık hizmetleri çerçevesinde halkın sağlığını korumaya yönelik çalışmaları artarak devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların en büyük şikâyetlerinden biri olan sivrisinekle ilgili çalışmalarını tüm yıla yayan ve Avrupa Birliği standartlarına göre sivrisinekle mücadelesini sürdüren Gönyeli Alayköy Belediyesi, sivrisineklere karşı mücadeleyi devam ettiriyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada sivrisinek ile yapılan mücadelede sivrisinek popülasyonunu azaltmak, sivrisineklerin neden olduğu hastalıkları önlemek ve halk sağlığını korumak için yenilikçi metodun kullanıldığı ifade edildi.

Mücadele hızla devam ediyor

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin açıklamasında çevre ve halk sağlığını dikkate alarak, Biyolojik ajanlar kullanılarak sineklerin yoğun olarak yumurtadan çıktığı alanlara özel önem verildiği kaydedildi. Kullanılan Biyolojik ilaçlar sucul ortamda bulunan sivrisinek larvası harici tüm canlıları koruyarak biyo çeşitliliğinde korunmasına yardımcı olmaktadır.

Açıklamada yağmur suyu ızgaraları, açık kanallar, kullanılmayan yüzme havuzları ve durgun su bulunan diğer alanların tespit edilerek mücadelenin yapıldığı kaydedildi.

6 aylık haşere kontrol faaliyetleri

Gönyeli Alayköy Belediyesi, 6 ay içerisinde sivrisinek, hamam böceği ve diğer zararlı haşerelerle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri de açıkladı.

Açıklamaya göre belediye sınırları içerisindeki konutlar son 6 ayda 2 kez hamam böceğine karşı ilaçlanmıştır. Ayrıca, Alo 186’ya ve haşere ekibine bildirilen 620 adet konuta 24 saat içerisinde müdahale edilirken 2.119 larva kaynağı tespit edilerek biyolojik yöntemle müdahale edildiği kaydedildi.

Belediye sınırları dâhilinde Gönyeli’de 50, Kanlıköy’de 42, Alayköy’de 22 ve Yılmazköy’de bulunan 13 mandıranın ayda 2’şer kez ilaçlandığı ifade edildi.

“Vatandaşlar Alo 186’ya ihbar etsin”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şube Sorumlusu Hüseyin Menderes yaptığı açıklamada Biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle sivrisinek larva mücadelesinin yapıldığını ifade ederek kullandıkları yöntemin sivrisinek mücadelesinde doğa dostu en güvenli mücadele yöntemi olduğunu söyledi.

Menderes, sivrisineklerin durgun sularda ürediklerine dikkat çekerek, “Ekiplerimiz tarafından tespit edilen veya vatandaşlar tarafından ALO 186’ya ihbar aracılığı ile ekiplerimize bildirilen üreme kaynaklarında sivrisinek üremesi tespit edilmesi durumunda tamamen biyolojik ürünlerle mücadele edilmektedir. Bu noktada vatandaşlar bize bu tip suları ihbar etmeli. Sivrisinek larva mücadelesi yılın 12 ayı sürmektedir. Sivrisinek larva mücadelesi sivrisinek mücadelesinin %95-98’ni kapsamaktadır. Sivrisinekle mücadelede halkla birlikte hareket etmek çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Menderes, belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda haşere ile biyolojik mücadeleye çok önem verdiklerini ifade etti. Menderes, haneler, mandıra bölgeleri ve doğal alanlar dâhil halkın yaşam standardını yüksek tutmak adına Sağlık Birimi olarak çalışmalarını yıl boyu sürdürdüklerini belirtti.

Belediye haşere ekibinin Biyologlar Derneği gibi çevre sağlığına duyarlı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde eğitimler düzenlemekte olduğunu da kaydeden Menderes, ülkemizde ve yurtdışında düzenlenen mesleki eğitimlerle en modern ve çevre dostu yöntemleri belediye sınırlarında hayata geçirdiklerini ifade etti.

“3 koldan mücadele sürüyor”

Mekanik, biyolojik ve halkı bilinçlendirme çalışmalarıyla halkın sağlığını korumaya çalıştıklarını kaydeden Menderes, Alo 186 hattı ve haşere birimine ulaşan şikâyetlere 24 saat geçmeden müdahale edildiğini söyledi. Menderes, periyodik olarak 2 haftada bir Gönyeli- Alayköy Mandıralarında da ilaçlama yapıldığını kaydetti.

Belediyeden vatandaşa çağrı

Gönyeli Alayköy Belediyesi, sivrisineklerin üremesini önlemek adına vatandaşlarla işbirliği yapmanın önemine vurgu yaparak vatandaşların bazı noktalarda uyardı. İşte o önemli noktalar:

Sivrisinekler, kapı önlerinde ve bahçelerde sulama amaçlı su saklamak için kullanılan kova, bidon ve variller, yağmurlar sonucu bahçelerde biriken sular, klima sularının biriktiği kovalarda, eski atık araç lastiklerinin içerisinde, ters çevrilmeden bahçelerde bırakılan el arabaları ve küvetler, süs havuzu ve yüzme havuzları, kapağı açık bırakılmış su depolarında üremektedirler.

Kova, bidon ve su depolarının ağzını sıkıca kapatarak veya suyunu haftada bir değiştirerek, atık lastikleri içerisinde su birikmeyecek şekilde depolayarak,

İçerisinde su birikecek küvet, el arabası ve küçük kaplar ile atık saksıların yüzeylerini ters çevirerek. Havuzlarınızın bakımlarını ve temizliğini yaptırarak,

Evde yapacağınız temizlik çalışmalarında (Halı, cam, panjur, araba yıkama gibi) kaynak oluşturmamaya özen göstermek,

Sızdıran su depoları, kırık çöp bidonu kapakları, kırık rögar kapakları gibi kaynak yaratacak unsurların ivedilikle tamiri,

Çevrenizde gördüğünüz sivrisinek üreme kaynaklarını ortadan kaldırarak sivrisinek mücadelesine yardımcı olabilirsiniz.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın & Halkla İlişkiler Birimi