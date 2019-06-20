Sol Hareket: Toplumsal iradeye saygısızlık!

İşte o açıklma;

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ın kapalı kapılar ardında gizlice Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştirmesinin toplumsal iradeye saygısızlık olduğunu vurguladı.

Görüşmenin sosyal içerikli bir görüşme olduğunu söylemenin inandırıcı olmadığını kaydeden Korkmazhan, görüşmenin her iki tarafça da gizli tutulmaya çalışıldığının açık olduğunu vurguladı.

Sn Özersay’ın, toplumun büyük bir kesiminin oyu ile Cumhurbaşkanlığına seçilen ve Kıbrıs sorunu konusunda yetkilendirilen Sn Mustafa Akıncı’yı yok sayarak, Nikos Anastasiadis ile birlikte devre dışı bırakmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Korkmazhan, “Sn Özersay’ın, kendi şahsi hedefleri uğruna Kıbrıslı Türk toplumunun arkasından iş çevirme hakkı yoktur” dedi.

Görümede ne konuşulduğu detaylı bir şekilde açıklanmalı

dır.

“Kıbrıslı Türk toplumunun bu görüşmede ne konuşulduğunu, neyin pazarlığının yapıldığını bilme hakkı vardır” diyen Abdullah Korkmazhan, Sn Özersay’ı görüşme de ne konuşulduğu konusunda detaylı açıklama yapmaya çağırdı.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun federal çözüm yönünde ortaya koyduğu iradenin devam ettiğine dikkat çeken Korkmazhan, “Sn Özersay ve talimat aldığı kesmimlerin çöken ayrılıkçı statükoyu ayakta tutma çabaları boşunadır. Federal çözüm ve barış mücadelesine kararlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.