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Son Başvuru 12 Kasım’da

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“Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması”Na Son Başvuru 12 Kasım’da
Son Başvuru 12 Kasım’da

Girişimcilik Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Yenierenköy Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması” ilk kez bölge kadınları arasında gerçekleştirilecek. 
 

Yenierenköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, tüm dünyada, 8-14 Kasım arasında 178 ülkeyle aynı anda kutlanan, Girişimcilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Yenierenköy Belediyesi işbirliğinde bu yıl bölge kadınlarının kendi kültür değerlerine sahip çıktığını gösterme imkânını sunmak istedi. 
 

Bu çerçevede Kurum İçi Girişimcilik, Ticari Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Devlet (Kamu) Girişimcilik, Teknolojik Girişimcilik konu başlıkları ile kadınların “Kendi girişimci hikayelerini” anlatabilecekleri belirtildi.
 

Kadınların önce kendilerine sonra kızlarına ve ülke kadınlarına örnek olmaları için cesaretlendirici ve kültür değerlerine sahip çıktıklarını göstermek açısından önemli bir adım olduğu kaydedilen yarışma sonucunda kadınlara para ödülü verilecek.
 

Yarışmaya katılacakların telefon ile 3 dakikayı geçmeyecek bir video veya 2 A4’ü geçmeyecek yazı ile 12 Kasım saat 14:00’e kadar, 0533 840 00 05 veya gikad2020@gmail.com telefon ve adresine başvuru yapması gerekiyor.

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