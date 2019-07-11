Son DAKİKA HABERİ: Adada Cep telefonları bağlandı! Artık telefonlar adanın her yerinde çekecek!

Adada Cep telefonları bağlandı! Artık telefonlar adanın her yerinde çekecek!

Kararı BM duyurdu.

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın açıklaması

11 Temmuz 2019 Perşembe

Bugün liderler, topluluklar arasındaki iletişimi geliştirmek ve tüm Kıbrıslıları bir araya getirmek amacıyla cep telefonlarının ada genelinde birlikte çalışabilirlik uygulamasının yapıldığını açıkladı.

İlk görüşme saat 12: 45'te iki lider arasında gerçekleşti; Özel Temsilci / Özel Özel Danışman Yardımcısı Kıbrıs Genel Sekreteri Bayan Elizabeth Spehar tarafından düzenlemenin şu anda canlı ve çalıştığını doğruladı.

Bu güven artırıcı önlemin elde edilmesi, her iki taraf arasında diyalog, güven ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

Kıbrıslı Türk lider, Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, Kıbrıs sorununun mevcut durumuyla ilgili olarak durumu değerlendirmek amacıyla mümkün olan en kısa sürede görüşme olasılığını da görüştü.