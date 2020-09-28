Dörtlü Hükümetin bozulması sonrası yeni bir koalisyon Hükümeti UBP + HP kuldu.

Yeni oluşumda HP’ye üç Bakanlık verildi.

Bakanlıklardan biri Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı. Ayni zamanda Hükümet sözcüsü.

Çok tartışılmasına rağmen yola devam eden bir Hükümet.

Bir noktada HP Genel Başkanı olarak Hükümette görev yapan kişi Partisinden istifa edip bağımsız kalıyor. Ancak Hükümetteki görevinden istifa etmiyor.

Haliyle Hükümet şekil değiştiriyor UBP+HP+Bağımsız.

Sorum şu Hukuken bu yeni bir Hükümet mi?

Eğer yeni Hükümetse eski Hükümetin istifası, yeni görevlendirme ve bir Hükümet için güven oylaması gerekmiyor mu?

HP’den istifa etmiş bir vekilin mevcut Hükümetteki görevine Bağımsın vekil olarak devam etmesi yönünde PM kararı var mıdır?

Yeni HP Genel başkanına bir soru.

İstifa eden Genel Başkanınız bağımsız Cumhur Başkanı adayı olduktan sonra Parti olarak arkasında durup seçim çalışmalarını yürütmeniz sizin sadece gölge Başkan olduğunuz anlamını mı taşır? Başkan oldunuz Partinizin Başkanına Hükümete verilen koltuğa da oturmadınız. Bu durumda siz sadece emanetçisiniz. Sonunda oturduğunuz koltuğu sahibine iade edeceksiniz.

Bütün bu siyasi oyunların oynanmasın ne gerek var?

Bu küçük ülkede herkes birbirini tanır.

En azından Serdar Denktaş gibi çıkıp yasaldır ancak etik değildir gibi bir açıklama yapacak kadar cesur olsaydınız.

Bu durumla ilgili Hükümetin yasal olup olmadığı hususunda Hukukçularımızdan da açıklama bekliyorum.

Çünkü benim hukuk mantığıma göre bu oluşum yasal değildir.

Ve soruyorum UBP+HP+Bağımsız Hükümeti yasal mı?