Korana belası, hiç bitmeyen ekonomik sorunlar, halkın bıkkınlığı, siyasetteki tükeniş, yaklaşan Kıbrıs 5 li konferans, Ankara’yı sıkıntıya sokmuşa benziyor, kala kala ellerinde bir Kıbrıs rehineliği kaldı, bu yüzden Kıbrıs’a gidip gelmeler çoğalıyor, trafik daha da hızlanacak, bir formül bulmak lazım!

Önce dışişleri bakanı ardından başkan yardımcısı geliyor, yeni bir plan, yeni bir senaryo gerekli, çünkü BM genel sekreteri iki tarafa da ültimatom gönderdi, Cran-Montana’da kalınan yerden devam edilecek.

Ha de Kıbrıs rehin, rehineler nasıl olsa hazır olda, ne talimat verilirse elleri mahkûm, ama yabancıları, yani BM, AB gibi kuruluşlara söz geçirebilmeleri rehineler olan bizlere olduğu gibi kolay olmuyor.

O yüzden her türlü çaba harcandı, toplum liderini değiştirebilmek için, değiştirildi de ama BM in 5 li konferans çağrısı da seçim sonrasına bırakıldı, eloğlu bizim uyuduğumuz gibi uyumuyor!

Şimdi sırada bu beşli konferansı nasıl geçiştirelim gailesi var, dedik ya kaldığı yerden devam etmeyecekseniz konferansa gelmeyin söylemi var, e ne olacak?

Sömürgeciler bu gaz alma taktiğini iyi bilir, önce MAT la, ardından da maalesef Akıncıyla (Crans -Montana )sonrası çok iyi yönetti, Akıncı sömürgecilerin niyetini sonradan anladı, ama iş işten geçmişti, zaten Akıncı Cran- Montana sonrası, ümitsiz açıklamaları yaptığına şimdi çok pişman.

Seçimler öncesi yaptığı çıkışı, dik duruşu hemen Cran- Montana sonrası yapsaydı çok şeyler kazanırdık!

Ama geç uyandı, geç kaldı, zaten artık her şeyin farkına vardığında da çok geçti çünkü sömürgeciler her zamanki gibi çok iyi çözmüşlerdi bizi ve buradaki yandaşları daha doğrusu kendi halkı çoğunluk biz azınlıktık! şu an, aşıymış, salgınmış, esnafmış, ekonomiymiş, Türkiye’nin umurunda değil. Hedef 5li görüşmelerden bir şey çıkmaması, Hedef rehineliğimizin tutsaklığımızın devamı için zaman kazanma.

Bütün bu Cumhurbaşkanlığı seçimi, UBP kurultayına müdahale, Hükümet kuruluşu bunun için Başbakan tayini, Bakanlar kurulu oluşumuna müdahale, İstediklerinin kabinede yer alması, UBP kurultayında başkan adayı olanların kabine dışında bırakılması, Görüşme heyetine hepimizin yıllardır çözüm karşıtı olduğu tescillenmiş(Benim bülbüller çetesi dediğim)kadronun yeniden oluşturulması hep Türkiye’nin kendi hedefi doğrultusunda 5’li görüşmelerden bir şey çıkmaması.

Bakın gündem değişti artık Kapalı Maraş gösterisi bitti, şimdi Bülbüller çetesi hep bir ağızdan iki devletli çözüm diye tarifi olmayan bir modeli ağızlarına sakız etmişler. Bütün BM ve AB kararlarını reddediyorlar.

Sonuç itibarı ile Türkiye kendi çıkarları için Adadaki işbirlikçileri ve taşıma nüfusu ile Kıbrıs Türkünü harcamak için gerekli startı vermiş gibi.

Bu memleket bizim Ne Rum’un ne İngiliz’in ne de bie başka ülkenin bizi yönetmesi için bu mücadeleye devam edeceğiz.