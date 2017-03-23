 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.940
  • Altın 145,207
  • Dolar 3,6228
  • Euro 3,9026
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Sosyal medyaya içki yasağı geldi

»
Sosyal medyaya içki yasağı geldi
Türkiye’de en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram’da, alkollü içeceklere yasak geldi.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram'da, alkollü içeceklere yasak geldi. Facebook'ta ise henüz bir engel bulunmuyor. Türkiye'den bu ağlara bağlanan kullanıcılar, alkollü içecek firmalarının hesaplarını takip edemiyor, paylaşımlarını göremiyor. Kullanıcılar, “Bulunduğunuz bölgede eylemi gerçekleştirmeye yetkiniz yok” uyarısı alıyor.

PROFİLLER KAPALI

Instagram üzerinden alkollü içecek firmalarını takip etmek isteyen kullanıcılar, profillere erişemiyor, paylaşımları da göremiyor. Twitter üzerinden ise sayfa ve paylaşımlar gözüküyor ancak takip isteği gönderildiği takdirde “Hesabınızın bu eylemi gerçekleştirmek için izni olmayabilir. Lütfen sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin” uyarısı alınıyor.

Twitter'da 2013'te başlayan bir uygulamaya göre, alkollü içecek firmalarını takip etmek için doğum tarihinin girilmesi ve 18 yaşından büyük olduğunun belirtilmesi gerekiyordu. Ancak önceki gün başlayan yasak ile, her yaştaki kullanıcının, alkollü içki firmalarının hesaplarına girişi engellendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • OECD'den Çin şirketlerine borç uyarısı21 Mart 2017 Salı 16:32
  • HSBC: Dolar/TL 3.50 – 3.55'e gerileyebilir21 Mart 2017 Salı 16:28
  • Borsa 91.000 puanı aştı21 Mart 2017 Salı 15:55
  • Dünyanın en zengin 100 insanı belli oldu21 Mart 2017 Salı 14:55
  • Nutella Fannie May'e talip oldu17 Mart 2017 Cuma 15:52
  • FED yeniden faiz artırdı16 Mart 2017 Perşembe 09:12
  • Audi'ye manipülasyon baskını15 Mart 2017 Çarşamba 16:36
  • Tüm kredi kartlarını internetten alışverişe kapatılıyor15 Mart 2017 Çarşamba 10:05
  • İşte en fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları14 Mart 2017 Salı 16:27
  • Japon devi, 10 yılda 1 dolar kâr edemediği sektörden çıkıyor!14 Mart 2017 Salı 15:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti