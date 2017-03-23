Sosyal medyaya içki yasağı geldi

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram’da, alkollü içeceklere yasak geldi.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram'da, alkollü içeceklere yasak geldi. Facebook'ta ise henüz bir engel bulunmuyor. Türkiye'den bu ağlara bağlanan kullanıcılar, alkollü içecek firmalarının hesaplarını takip edemiyor, paylaşımlarını göremiyor. Kullanıcılar, “Bulunduğunuz bölgede eylemi gerçekleştirmeye yetkiniz yok” uyarısı alıyor.

PROFİLLER KAPALI

Instagram üzerinden alkollü içecek firmalarını takip etmek isteyen kullanıcılar, profillere erişemiyor, paylaşımları da göremiyor. Twitter üzerinden ise sayfa ve paylaşımlar gözüküyor ancak takip isteği gönderildiği takdirde “Hesabınızın bu eylemi gerçekleştirmek için izni olmayabilir. Lütfen sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin” uyarısı alınıyor.

Twitter'da 2013'te başlayan bir uygulamaya göre, alkollü içecek firmalarını takip etmek için doğum tarihinin girilmesi ve 18 yaşından büyük olduğunun belirtilmesi gerekiyordu. Ancak önceki gün başlayan yasak ile, her yaştaki kullanıcının, alkollü içki firmalarının hesaplarına girişi engellendi.