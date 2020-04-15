Sosyal mesafe kuralı '2022'de de uygulanabilir'

Guardian gazetesinin bilimsel bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre Covid-19’un yeniden ortaya çıkma ihtimali nedeniyle uygulanan 2 metrelik ‘fiziksel sosyal mesafe’ önlemi 2022’de de geçerli olabilir.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada tek bir seferlik tecrit, izolasyon uygulamasının salgını kontrol altına almada yeterli olmayacağı, önlemlerin devam etmemesi durumunda ikinci dalganın ilkinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yayılabileceği belirtiliyor.

Araştırmada yer verilen bir diğer senaryo da aşı veya etkili bir tedavi yöntemi bulunmaması durumunda 2025’e kadar salgının yeniden ortaya çıkacağı durumlar yaşanabilir.

Araştırmaya katılan uzmanlardan Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi epidemiyoloji uzmanı Profesör Marc Lipstich “Enfeksiyonlar iki şekilde yayılıyor: Enfeksiyon kapan insanlar ve enfeksiyona karşı zayıf olan insanlar. Bizim henüz farkında olmayabileceğimiz, çok olağanüstü boyutlarda bir sürü bağışıklığı yok ise, nüfusun çoğunluğu hala enfeksiyon karşısında zayıf. Salgının yaz aylarında sona ereceği öngörüleri, enfeksiyonun yayılma şekliyle ilgili bildiklerimizle örtüşmüyor” dedi.