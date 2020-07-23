Süper Lig'in efsanesi Çetinkaya küme düştü!

K-Pet Süper Lig’de 30 haftalık maraton dün oynanan maçlarla sona erdi.

Sezonun son maçına 24 puanla giren Çetinkaya, ligde 25 puanı bulunan Düzkaya’yı konuk etti. 0-0 sona eren mücadelenin ardından Çetinkaya lige direkt veda eden ikinci takım oldu...

1930 yılında kurulan ve Kıbrıs futbol tarihinde birçok başarı elde eden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, 1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda mücadele ettiği sezonlarda tarihinde ilk kez ülke futbolunun en üst liginden düşmüş oldu...

Öte yandan ligde Mağusa Türk Gücü ise şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden takım olmuş, son oynanan maçlar sonunda da lig ikincisi Merit Alsancak Yeşilova, üçüncü ise Doğan Türk Birliği oldu...