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Tabipler Birliği’nden uyarı

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Tabipler Birliği’nden uyarı
Tabipler Birliği’nden uyarı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, dışarı çıkarken kumaş maske takmak, başka insanlarla araya 2 metre mesafe koymak ve eleri sık sık sabunlu su ile veya alkol içeren bir antiseptik ile temizlemenin önemine işaret etti.

Gürkut, Tabipler Birliği Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tüm bunların hastalık kapma riskimizi ciddi şekilde azaltmasına rağmen yine de sıfıra indirmediğini belirterek, 60 yaşın üzerindekilerle, kaç yaşında olursa olsun ciddi kronik tıbbi sorunları olanların bu dönemde bile çok elzem olmadıkça dışarıya çıkmaması, kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Gürküt, hastalıktan en çok etkilenen kişilerin 60 yaş üstü, ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olanlar, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz, kronik karaciğer hastalığı, obezite ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar olduğunu hatırlattı.

Bayramların toplum için birbirimizi hatırlama, sevdiklerimizi ziyaret etme ve kaynaşma anlamında da önemli olduğunu belirten Gürkut, “Ancak bu bayramda sevdiklerimizi, büyüklerimizi ziyaret etsek bile onları korumak için aramıza koruyucu 2 metrelik mesafeyi koymaya, hepimizin kumaş maske takmasına ve sarılma, tokalaşma, el öpme gibi yakın temastan kaçınmaya özen göstermeliyiz” dedi.

Gürkut açıklamasında “ Büyüklerimizin, ailemizin onları arayıp sormamıza, yanlarında olduğumuzu hissetmeye ihtiyaçları vardır. Onlarla birlikte olurken kalabalık ortamlar oluşturmamamız, gerekirse görüntülü telefon görüşmeleri gibi daha güvenli yöntemleri kullanmamız da önemlidir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu olarak sağlıklı, huzur içinde bir bayram dileriz.” İfadelerini kullandı

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