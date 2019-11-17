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TAK ve BRT'den çeviri Skandalı... ELAM Akıncı'yı da kınadı TAK ve BRT ise görmedi!

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TAK ve BRT'den çeviri Skandalı... ELAM Akıncı'yı da kınadı TAK ve BRT ise görmedi! Orjinal açıklamada ""από τον Μουσταφά Ακιντζί και τον Κουντρέτ Οζερσάι"" denildi.
TAK ve BRT'den çeviri Skandalı... ELAM Akıncı'yı da kınadı TAK ve BRT ise görmedi!

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "bir basın skandalı daha.. yahu diyoruz ki internet çağı, google amca herşeye çare anlamazlar... Kudret hoca tarafları üzgünüz ama ELAM yalnız sizi hedef almadı, açıklama yapan herkesi aldı, tabi Kudret hocaya bağlı TAK cımbızlama ustası!" dedi.

Kanatlı açıklamasının sonunda ise "TAK ve BRT'nin çeviri haberlerine bayılırım" dedi.

İşte o açıklamanın tamamı;

bir basın skandalı daha.. yahu diyoruz ki internet çağı, google amca herşeye çare anlamazlar... Kudret hoca tarafları üzgünüz ama ELAM yalnız sizi hedef almadı, açıklama yapan herkesi aldı, tabi Kudret hocaya bağlı TAK cımbızlama ustası!
""Ακόμα μια τιμητική αναφορά για το Κίνημά μας γίνεται από τις κατοχικές αρχές και πιο συγκεκριμένα από τον Μουσταφά Ακιντζί και τον Κουντρέτ Οζερσάι, οι οποίοι ζητούν να ληφθούν τα «απαραίτητα μέτρα» κατά των μελών του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) γιατί έκαψαν το κουρελόπανο της κατοχής κατά την διάρκεια της πορείας καταδίκης του ψευδοκράτους, ενώ θέλουν να διαβουλευτούν και με τα Ηνωμένα Έθνη, για το συγκεκριμένο θέμα."

İngilizce google translate şöyle:
Another honorable mention of our Movement is made by the occupation authorities, in particular Mustafa Akinci and Kudret Ozersay, who are demanding that" necessary action "be taken against the members of the National People's Front (ELAM). ) because they burned down the occupation of the occupation during the course of condemning the pseudo-state, while also wanting to consult with the United Nations on this issue.

 

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