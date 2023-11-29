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Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni Tamamlandı

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Şölen maçı ise Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile takımlar karması arasında yapıldı ve büyük alkış toplandı.
Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni Tamamlandı

KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni tamamlandı. Üç gün süren şölene 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa, NBC Alsancak, Çağlayan, NBC Lefkoşa, Şht. İlker Karter, Yakın Doğu, Yeniboğaziçi, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük, Alayköy, Şht. Ertuğrul, Şht. Mehmet Eray ve Özgürlük İlkokulları olmak üzere toplam 15 okuldan, 23 kız ve erkek takımı katıldı.

Şölen maçı ise Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile takımlar karması arasında yapıldı ve büyük alkış toplandı.

“Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile düzenlenen, tüm çocukların kazanan tarafta olduğu basketbol şöleni renkli görüntülere ve nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getiren şölen, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansımasını hedeflemiştir.

Şölenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerimize; Atatürk Spor Kompleksi çalışanlarına ve fotoğraflar için de ayrıca Mustafa Evliya’ya bir kez daha teşekkür ederiz.

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