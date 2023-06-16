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Tamer Öncül ve Ümit İnatçı'nın şiir kitapları "Cilasız Taç Devri" ve "Anima Mundi" okuyucularba buluşuyor

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Tamer Öncül ve Ümit İnatçı'nın şiir kitapları "Cilasız Taç Devri" ve "Anima Mundi" okuyucularba buluşuyor
Tamer Öncül ve Ümit İnatçı'nın şiir kitapları "Cilasız Taç Devri" ve "Anima Mundi" okuyucularba buluşuyor

Sekizinci yayın olan Zeki Ali’nin şiir kitabı “Sinemasal”dan sonra Tamer Öncül ve Ümit İnatçı’nın şiir kitapları okuyucuyla buluşuyor.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi (UIAC) sanatsal etkinliklerin yanında yayıncılığa da devam ediyor.

Sekizinci yayın olan Zeki Ali’nin şiir kitabı “Sinemasal”dan sonra Tamer Öncül ve Ümit İnatçı’nın şiir kitapları okuyucuyla buluşuyor.

UISM yayınları adına Ümit İnatçı’nın verdiği bilgiye göre, Tamer Öncül’ün “Cilasız Taç Devri” başlığı altında topladığı şiirlerden oluşan kitap Zeki Ali ve Jenan Selçuk’un İngilizce çevirileriyle iki dilli yayınlandı.    

Ümit İnatçı’nın “Anima Mundi” adlı şiir kitabı ise inanç ve doğa sorunsalına odaklanıyor.

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