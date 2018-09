Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mehmet Ali Talat, Memleketin dingili koptu açıklamanız ‘Cuk’ diye yerine oturdu. Yalnız bir tarafı uzun, diğer tarafı kumaş yetmediği için kısa kalan pantolon gibi biraz eksik kaldı. Makine mangos etti. Rulemalar dağıldığı için tomofilyampuriyampuri gidiyor. Yakında ‘Tumba’ olacak deseydiniz açıklama tamam olacaktı. Vallahi, bugüne kadar bu tomofilin direksiyon başında olanların, önce saza Mi telinden, sonrasında da,ben Türkiye vatandaşı olsaydım AKP’ye oy verir, Erdoğan’ı avuçlarım patlayıncaya kadar alkışlardım diyerek Do telinden akort yapmaları detone olmalarına neden oldu. Tomofilin servisini yapamadıklarından dolayı da tomofilintuma olmasına sebep oldular. NE diyebiliriz ki?

**

Sn. İzlem GürçağAltuğra, Ulusal Birlik Partisi, Girne İlçe Başkanlığından istifa ettiğinizi öğrendik. Tabi bugüne kadar sizin ayağınıza atılan baydalara (Çelme) tekerinize konulan androşlara (Takoz) rağmen iyi bile sabrettiniz. Partinin rakip milletvekillerine bile yapmadığı markajı size karşı yapmalarına Ayşaba bile şaşırdı. Sn. Milletvekili, vekil seçilmemeniz için tank, tüfek, füze ile üzerinize gelenlere karşın bu ipi göğüslediniz. Ama bazıları bu yenilgiyi nedense hazmedemiyor. Bence onlara bir kutu alkaselser ile gargara yapacakları birşeyler ver. Çünkü siyasetin turşu suyu olduğunu, bakanların ağzının içenin ise midesinin bulandığını hala öğrenemediler. Zavallılar mide fesatından ölecekler.

**

Sn. ŞehanTomgüsehan, Toprak Ürünleri Kurumu, Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiğinizi öğrendik. Yapmış olduğunuz açıklamada, ekonomik durumdan ve sistemden şikayetçi olduğunuzu, bunun böyle devam etmesi halinde bu kurumlarda çalışacak genç dimağları bulamayacağımızdan bahsettiniz. Haticeba, ovlucuğumSehan, bırak Toprak Ürünlerini biz ülkede o gençleri yeşil altlı mum ile arayacağız ama kendilerini değil izlerini bile bulamayacağız diyor. Hakkı dayı ise kızlar beyaz yatlı prenslerini beklerken, genç dimağlarda Londra’ya göç için, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının gelmesini bekliyor dedi.

**

Sn. Mahmut Anayasa, sosyal medyadaki paylaşımınızdaSn.Akıncı, "I have a dream" diyecekseniz New York'a gidin, "Kırmızı çizgilerimiz var" diyecekseniz gitmeyin... "Olmazsa olmazlarımız var" diyecekseniz hiç gitmeyin... "Sığınacak güvenli bir liman istiyoruz" diyecekseniz giderken Ankara'da inin, "Hassasiyetlerimiz var, garantörsüz olmaz" diyecekseniz gidin ama dönmeyin, New York'ta kalın... Diyorsun da kırmızıdan bahsederken ‘MOR’ renkten neden bahsetmiyorsun. ABD’de Yankee’nin isteği olmazsa kulaklar çekildikten, Yankee’nin isteklerinin, kabul edilmesi halinde Ananın kulak budama operasyon sonrasında yüzler mor renge dönüşecek. Bu nedenle şu sıralar ‘Mor’ renk en makbul renktir Mahmut.

**

Sn. TacanReynar, aksona gardası kopan, rulemaları dağılan, makinesi mangos eden arabayı müsaade ederseniz ben süremeyeceğim diyerek Kıdemli yargıçlığa veda edip Avukatlığa dönüş yaptınız. Şener Levent ile Afrika Gazetesini savunmaya soyundunuz. Çokta iyi yaptınız. Ancak sonrasında verdiğiniz beyanatlarda bu bent yıkılırsa gelen suda çok gazete boğulacak imasında bulundunuz. Sn. Reynar, Perşembe'nin’gelişi, Çarşamba’dan belli değil mi diye sorsam. Yontma taş devri, cilalı taş devri, iletişim devri derken ‘Dikili Taş ‘ altında tırnak kontrolü sonrasında emir demiri keser devri başladı. Tacan bey, şeytanca oyunlar oynanıyor. Aslında ben Şeytan’a pek aldırmam. Ama inbenin bazı sözleri ve oyunları inan çok hoşuma gidiyor.

**

Sn. Atınç Yiğitsoy, sosyal medyadaki paylaşımınızda, MA bu sendikalar nerdedir. Kapandılar mı diye soruyorsun. Yok be Atınç, kapanmadılar. 3-5 tanesi dışında kış uykusuna yattılar. Başlarındaki muhteremleri, gördükleri ‘Koltuk’ rüyasından uyandırmak istemiyorlar. Adamlar göz, gez, arpacık diyerek ‘Target’ yaptıkları koltuğa oturma hesapları peşinde. Kapılarında asılı olan ‘Lütfen rahatsız etmeyin’ yazısını yanlış anlayarak kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyorlar.

**

Sn. Bülent Dizdarlı, bir zamanlar antrenörlüğünü yaptığım, Tanrı insanı çok adamı az yaratırken onu da adam sınıfında yaratan Ercan İbrahimoğlu’nun,bir hastalık sonrasında kaybettiği evladının aziz hatırası için hastaneye oda yaptırdığını belirttiniz. O bir babaydı. Elim bir hastalık sonrası kaybettiği oğlunun aziz hatırasına hürmeten , tüm çocukların konfor içinde tedavi olmalarını sağlamak amacıyla çocuk servisinde yapılan iki odayı teslim aldık. Teşekkürler Ercan Ibrahimoğlu. Artık bu odalarda yatan tüm çocukların manevi babasısın dedin.

**

Sn. Ahmet Orun, UBP İskele İlçe seçimlerinde, 23 aday arasında en çok oyu alarak ipi birinci sırada göğüslediğini gördük. 472 oy ile ipi göğüslerken, 23’ncü sıradaki aday ile aranızda 331 oy farkı olduğunu gözlemledik. Galiba bu defa bayda (Çelme) atmaya çalışanlar bunda başarılı olamadı. Sevgili Ahmet, kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Sende o yürek ve başarma niyeti oldukça sırtın yere gelmez be abim.

**

Sn.Menteş Gündüz, öncelikle Güzelyurt İlçe Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. İlçe Başkanı olduktan sonra sanırım parti değiştirme ile ilgili o eski söylemleriniz de tarihin tozlu raflarına kaldırılır. Malum o zamanlar etek giyerim sözünüz sonrasında etek fiyatlarında patlama olmuş ve kadınlar etek bulmakta zorlanmıştı. Sn. Gündüz Herkesin derdi farklı tabiki. Kiminin ekmeği bayat, kiminin yüzükteki pırlanta taşı ufak. Kimisinin koltuk hayali büyük

**

Sn. İsmail Arter,Mağusa Belediyesi CTP Meclis Üyeleri, eski pilavı yine gaz ocağının üzerine koyarak ısıtmaya başladıklarını gözlemledik. Belediyenin maddi açıdan rahatlaması açısından onlarca geçici işçiyi işten çıkartmanız maddi çıkmazdan çıkma açısından doğru bir karar. Ancak unutulmaması gereken birşeydeişten el çektirilmesi de birçok evin ocağına ateş gibi düştüğüdür. Hemen hemen tüm belediyeler maddi çıkmaz içerisinde yoğrulurken Hatçaba,ma be ama bnların İsmail Arter ile dertleri nedir da ikide bir onun üstüne gidiyorlar. 28 belediyenin 26 tanesi sürünürken İsmail başkanı dillerine doladılar durdular diyor. Başkan sizin oralarda kolunuza takacak insan çok ama maalesef ömrünüze ömür katacak insan yok.

**

Sn. İbrahim Benter, boş tutarak kimseye yar etmediğiniz Vakıflara ait Arasta içerisindeki boş dükkânlarda şimdilerde uyuşturucular saklambaç oynuyormuş. Saklambaç oynarken bir fırt çekenler çektikleri bir fırt sonrasında Allah İbrahim Benter’den razı olsun. Bizleri düşünerek buraları kimseye yar etmiyor. Bizde volimizi vuruyoruz diyorlarmış. Sn. Benter bazı şeylerin düzeleceğini umut ediyoruz. Ancak ‘Umut’ kendimize attığımız en büyük kazıktır unutmayın.

**

Sn. Mustafa Baybora,KTÖS Mali Sekreteri, olarak yapmış olduğunuz açıklamada “Kıbrıs’ın kuzeyinde 44 yıldan beridir ‘Yalan Rüzgarı’ dizisi gibi var olan düzenin sonuna geldiğimizi dile getirdiniz. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gerileyen toplumun dayanacak gücü kalmamıştır” iddiasında bulunurken, hükümetin halkı düşüneceğine kendi koltuğunu düşünerek yaptığı zamlar ile Kıbrıs Türk Toplumu’nu her geçen gün fakirleştiğini belirttiniz. Fakirleşme ve yok olma kanaatinize katılırken, dizinin sonuna gelindiği şeklindeki düşüncenize müsaadenizle katılmıyorum. Bu ülkede ganimet henüz son bulmadı. Koltuk aşkı bitmedi. Bitmeyen aşklar sonrasında yeni aşklar başlamaz.

**

Sn. Mehmet Ekin Vaiz Sn. Gülşen Erçin geçtiğimiz akşam hayatlarınızı birleştirdiğinizi ve Allah bir yastıkta kocatsın diyerek evlendiğinizi öğrendik. .Lefkoşa’da Elysium Park Düğün Salonunda gerçekleşen düğün töreninde çok sayıda davetlinin katıldığı belirtildi. Ancak bizim Çetin Sadeli’nin düğün hediyesiningeceye damga vurduğu dile getiriliyor. Bugün tüp gaz ile benzin herkese hediye olarak nasip olmaz. Sevgili Mehmet, bugüne kadar üretilen hiçbir navigasyon cihazı bir babanın gösterttiği doğru yolu, bir hayat arkadaşının aşkını göstertmeyi beceremedi. Hayat boyu birlikteliğinizin sürmesini dileriz.

**

Fıkra

Kadın doktora gittikten sonra eve geldi ve kocasına müjdeyi verdi:

- Hamileyim!

Adam şaşkınlık içerisinde:

- İmkansız!.. Ben hep dikkat ederim…

Emin olmak için doktoru ziyaret etti:

- Anlayamıyorum doktor, dikkat etmiştim.

- Bakın bayım… Bu araba kullanırken dikkat etmeye benzer. Siz dikkat edersiniz

ama başkası gelip çarpar!..

**

Günün Sözü

Sen birşeyler verdikçe dost

Görünen çok olur.

Birde sen iste gör bak

Hepsi birden yok olur