Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, ABD, İsrail ve onun emir eri Fransız ile Yunanistan’ın, son günlerdeki baskıcı tutumlarına geçit vermediğinizi gözlemledik. Türkiye’yi ve dolaylı olarak da biz Kıbrıslı Türkleri köşeye sıkıştırarak, Kıbrıs’a ait yer altı zenginliklerinin zerresini bize münasip görmediklerine tanık oluyoruz. Bir çözüm derken, Yankee nazlı gelin gibi yenim dar, yenim dar diyerek naza çekilmeyi marifet sayıyor. Cehennemin ucundan gelerek, burnumuzun dibindeki zenginlikleri, bitmez tükenmez iştahları ile mideye indirmeyi hesaplıyorlar. Vallahi bu zenginliklerin sizin dışınızda çok talibi olanlar var diyen bu voyvoda takımına, siz haklısınız ama biz indirime girdik Başka kapıya diyorsunuz. Ve bakın Kıbrıs’ta bir Arif Hoca vardı. Onun sözünü sizlere hatırlatırım diyorsunuz. Sn. Erdoğan, Ayşaba, bu emperyalist takımı için, Maşallah bunların karakterleri, ayakkabı numarası gibidir, her numara bunlarda var. Ben sizin müteffik ve dostunuzum diyen Yankee takımı için bizlere yeni kalleşler lazım, malum eskilerin hep katili olduk.Varsın ekonomimize uyguladıkları saldırılar ile kırdıkları yeşil ışık lambası, şimdilik bizim için yanmasın. Ama bizlerin zaten, kırmızıda duran tiplerden olmadığımızı da anlamaları gerekir diyor.

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Sn. Tufan Erhürman, birçok ülkede, zaman zaman ortaya çıkan kahramanlar, yaptıkları ile tarihe mal olur. Tarih onlardan övgü ile bahseder. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu eşişiz lider Atatürk, İskoçya’nın Özgürlük Sembolü William Wallace, Amerika’nın bağımsızlı mücadelesi veren ve ismini ABD başşehrine verenGeorge Washington, Libya’nın Ömer Muhtar’ı gibi KKTC’de genç, sözünü budaktan esirgemeyen, azimli bir siyasetçi çıktı diye düşünmüştük. Belki ismini söz konusu ettiğimiz liderler gibi değil ama konuştuğu zaman ses getiren, 7.7 değilse bile 5.7 şiddetinde deprem yaratacak birisi olabilir demiştik. Son konuşmanızda, Türkiye ne emrederse yapmalıyız açıklamanız 7.7 şiddetini geçtim, 9.9 şiddetinde deprem yarattı. Ne sizin ile ilgili buz gibi hayallerimizi, nede şekerden mamül ülke düşüncelerimizi bıraktı. Yarattığınız deprem ve seller hepsini yerinan yeksan etti.

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Sn. Kudret Özersay, son günlerde çok acımasız eleştirilere maruz kalmaktasınız. Sosyal Medyanın yanısıra, Mecliste e bu eleştirilerden nasibinizi alıyorsunuz. Ancak, Güney ile suçluların iadesi konusunda yaptığınız anlaşma, debisi yüksek Amazon Nehri gibi bütün eleştirileri önüne katıp götürdü. Suçlulara, ben Güney’de veya Kuzey’de yapacağımı yapar, diğer tarafa geçince, elimi kolumu sallayarak hayatımı yaşarım düşüncesinden sıyırdı. Sn. Özersay, bizim Ayşaba, içi kirli olanın temiz sevapları olmaz düşüncesi ile Kudret ovlucuğumunyaptığı girişim sonrasında kime yandığı belli olan sokak lambasından, ülkeyi aydınlatan cadde projektörüne dönüşmesini memnuniyet ile karşıladık diyor.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, birileri mal bulmuş Mağribi gibi dinozorlar devrinden kalma pilavı ısıtıp ısıtıp menüye koyuyor. Pilavın artık taşa dönüştüğünü, kokusunun yalnız çevresini değil, ülkeyi de rahatsız ettiğini nedense düşünmüyor. Hacı amca, mabe ama memlekette deveyi havurdu ile götürenler dururken, neden ikide bir Hüseyin ovlucuğumun dosyalarını ortaya atıyorlar diyor. Ayşaba ise Lahavle çekerek be arkadaşlar, ikide bir bozuk plak gibi, plağın kırık yerinde dırttdırtt edeceğinize, varsa suçu kaldırın dokunulmazlığını, verin mahkemeye, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlayalım dedi. Sn. Özgürgün, Cumhurbaşkanı adayı olacağınız kısmen belli olduktan sonra milleti bir korku sardı. Ama korkunun ecele faydası olmadığını ne yazık ki, henüz birileri anlamadı.

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Sn. Asım Akansoy,CTP Milletvekili olarak yaptığınız açıklamada, Kıbrıs’ın etrafında bulunan doğal gaz ile ilgtili atıfta bulunarak,Kimsenin bu çılgınlığa benzin dökmeye hakkı yoktur. Doğu Akdeniz’de sular daha çok ısınmaktadır ve bu durumsürdürülebilir değil dediniz. Ayrıca, iç siyasete de değinerek mazeret değil, çözüm üretilmesi gerektiğini ve Kıbrıs’ta yeniden bir müzakere sürecinin başlaması için çok yönlü bir diplomatik girişimin kaçınılmaz olduğunu ifade ettiniz.Tabi bu senaryolara halkın da daha fazla seyirci kalmaması tavsiyesinde bulundunuz. Sn. Akansoy, yanlış beyinlere sahip olanların, yer altı zenginliklerine salyaları akarak bakarken, kirli gönüllerini yıkayıp arıtmamışlarsa, habire abdest alıp durmalarından fayda beklememek gerektiğini belirttiniz. Yine de İçimizde umut taşı duruyor. Ancak dikkat edelim ve o umut taşını bizden kimsenin almamasına dikkat edelim.

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Sn. Tamay Soysan, Tel – Sen başkanı olarak, Bayınırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın dörtlü koalisyon hükümetinin bittiği gün kayın biraderi B.İ’yi Telekomünikasyon Dairesi’ne istihdam ettiğini açıkladınız. Ve bu şekilde bir istihdamın asla etik olmadığını belirttiniz. Sn. Soysan, Halkın Partisinin, hükümet ortağı olurken, bu tür istihdamların yapılmayacağını belirtmesine karşın, bu sözü yerine getirmediğinden dem vurdunuz. Da, Hasibe Teyze, Özal nasıl ki, Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz demişse, HP’de istisnalar kaideyi bozmaz ve kıza yapılan tecavüz kız hamile kalsa bile geçerli sayılmaz. Tamam siyaset arenasında bazı siyasiler gıdalarını alabilirler. Ama gıdaları ile keşke birazda etik durumlarını besleselerdi. etik egoları obez olmazdı dedi.

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Sn. Tuluy Kalyoncu, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada, Merkezi İhale Komisyonuna bir dizi soru sorarak neden artan enerji talebini karşılayacak ve üretim maliyetini düşürecek ihale kararının uygulanmaya konmadığını ve geride MİK’in ihale kararını uygulamaması için perde gerisinde birisinin olup olmadığını sordunuz. İhaleye çıkılmazsa, artan enerji ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmayacağını, pahalı elektriğin tüketilmesine devam edileceğini hatta halkın elektriksiz kalacağını belirttiniz. Sevgili Tuluğ, adres gösterildi. Ve kazancı başı, kazanın başında duruyor. Siz kazanda çorbasınız. Kazancı da kazanın başında elinde kepçe, çorbanın daha güzel olması için çeviriyor. Ya çorbayı içecek, yada içecek deniyor. Mesele çorbayı içmek değil. Mesele çorba olup içilmemektir.

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Sn. Veysi Badur, bizleri kurtaran bir ‘Kurtarıcı ‘ olarak size Wellcometothe KKTC diyoruz. Bakın sizin bir kurtarıcı olarak KKTC’ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yapmış olmanıza, 48 saat içinde Lokmacı bölgesinde sakin Erhan Tunç’u,sağ el bileğinden bıçakla yaralamanıza inanın aldırmadık. Bıçaklamak, kurşunlamak, haraca kesmek, sizi biz kurtardık diyen siz kurtarıcılarımızın hakkıdır. “Bundan sonra burası bizim. Bu ev de bizim’ demenize bir ‘Kurtarıcı’ olarak hiç gücenmedik. Kan döktünüz. Gelip kurtardınız. Öpsenizde, sövsenizde, besleme desenizdeciğercinin kedisi olarak üzerinde ölü toprağı olan bizlerim sanırım müstehakkıdır. Ayşaba, Veysi gibilerin, endamı yetmez. Bu saatten sonra, biraz da bunlara beyin lazım arkadaşlar diyor. Yaaaa!..

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Sn. Asım Vehbi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak, Kıbrıs Üniversiteler Birliği başkanlığına seçildiğinizi öğrendik.KKTC üniversitelerinin sesinin duyulabilmesi için sanırım sizin gibi bir başkanın seçilmesi gerekirdi. KÜB'e ihtiyaç duyulduğunu, Birliğin devamlılığının önemi ve prestiji açısından alınan kararların uygulamaya konulması ve Birliği daha aktif hale getirmek gerektiği noktasında fikir birliğine vardığını belirtirken,diğer Üniversitelerin bir kez daha birliğe davet edilmesine ve Birliğin yasallaşması için ise girişim yapılmasına karar verdiğinizi, ifade ettiniz. Sn. Vehbi, kişinin yaptığı iştir aynası, laf-ı güzafa bakılmaz. Bizler de sizin aynanıza baktığımız zaman muazzam ve muhteşem işler yaptığınızı görüyoruz. Ayna bu işin de layıkı ile üstesinden geleceğinizi yansıtarak, KAÜ’deki bir gönülde bir buket olmak yerine KÜB’de birçok gönülde buket olacağınızı gösteriyor.

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Sn. Ahmet Senneroğlu, Büyükkonuk Belediyesinin, devlet katkısı dışında gelirinin sadece Halktan topladığı vergilerden ibaret olduğunu ve Devlet katkısından otomatik kesilen, Çalışanın Sosyal sigorta ödemeleri ve ihtiyat sandığı ile Su dairesine ödemeler vevergiborçlarının dışında belediyeye, aylık ödemeler için yetmeyen bir paranın kaldığını belirttiniz. Hayat pahalılığının yansıtılması,yıllık barem artışları derken bütçenin maaş ödemesine yetmeyecek bir noktaya geldiğini ima ettiniz.Başkan, bir yer diğeri bakar kıyamet ondan kopar sözüne atıfta bulunarak, bazı belediyelerin, bulundukları konum itibarı ile topladıkları paralar sayesinde, bir ellerinin yağda, bir ellerinin balda olduğunu gözlemleyenlerdeniz. Su, kimisine hayat verirken, ani gelen sel nedeniyle o hayat veren suyun, kimini boğduğunu da bilenlerdeniz. Suyun hayat vermesi için havuz oluşturulması ve o selin kontrol altına alınması gerektiğini, sağır sultan duyarken, görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk’ün bile gördü. Görmeyenlere ne diyelim ki?

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Sn. Güneş Güneşoğlu, UBP’nin kasasının tam takır kuru bakır olduğu bir dönemde, her türlü maddi zorluğu göze alarak Mağusa İlçe Başkanlığı için kolları sıvamıştın. Mağusa Belediye Başkanlığı adaylığınına soyunduğun zaman bu fedakarlıkların da nedense göz ardı edilmiş ve gerekli destek sana sağlanmamıştı. Her ne kadar karşınızda bölgenin sevilen ve sayılan bir ismi İsmail Arter olmasına karşın yine de hatırı sayılır bir oy potansiyeline ulaştığını gözlemledik. Sn. Güneşoğlu, Biz Mağusa’nın surlar bölgesi Mahallesindehısar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük..Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için mahalleyi yakarız diyebilirdin. Ama demedin. Boş ver, gün ola harman ola diyelim.

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Sn. Engin Halkseven,Patates Üreticileri Birliği Başkanı olarak, patates stokunun bu yıl sonbahar hasadına kadar vatandaşa yetebilecek sayıda olduğunu ve geçen yıllarda yaşanan sıkıntıların bu yıl yaşanmayacağını kaydettiniz. Ancak yerli üretimin desteklenmediğini ifade ederek, ihracatın ise ambargolar yüzünden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılmadığını, üretici ve satıcı arasındaki aracının ortadan kaldırılmasının üreticiye katkı sağlayacağını dile getirdiniz. Bunun yanısıraVergi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üreticinin sorun yaşadığını da belirttiniz. Sn.Halkseven, aracılara takoz koyarak tomofilin rahat gitmesini sağlayacak olanların yaşananları andilla koyarak seyretmesi, alışkanlıklarımızdandır. Aslan terbiyecisi değiliz, ama adam gibi davranmayanlara iyi ders veririz diyen hükümetlerimiz, ders vermeyi bırakın, aracılara bakarken, öğrenci bile olamıyor.

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Sn. Rana Sarro, canlılara duyduğun sevgi yüzünden, 5 tane betonarme evin yanısıra geniş avlusu bulunan bir köpek barınağını, hiçbir destek almadan yapmanın gururunu yaşadın. Köpek barınağının daha güzel bir hale getirilmesi ve daha çok köpeğe kalacak yer sağlanması için destek beklerken, Güzelyurt Kaymakamının sana madalya yerine, androş (Takoz) koyarak, köstek olmaya çalışması, ülkede koltuğa oturunca, yüzündeki maske düşünce altından çıkan yüzlerin 5 okka bal ile yenilmeyeceğini de gösteriyor. Kaymakamı tenzih ederek söylüyorum, bu ülkede insan elbisesi giyen ve kendini insandan satmaya çalışan ‘Yaratık’ çok. Ancak sayın kaymakam da, ağacın ne kadar yüksek olursa olsun, birgün yapraklarının yere düşeceğini unutmamalı. Haaaa yere düşen yapraklar ne olur dersen, rüzgarın önüne katılarak ayaklar altında ezilmekten öte onlara bir şey olmaz. Sadece un ufak olurlar

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Sn. Hüseyin AvkıranAlanlı, siyaset arenasından ununu eleyip, eleğini astıktan ve eski saraya kandil yaktıktan sonra adını duymaz olduk. yılların bileği bükülmez başkanı Halil Orun’u, bir evvelki, belediye başkanlığı seçimlerinde iyice köşeye sıkıştırdıktan sonra siyasete bay bay demeniz, siyaset arenasında bir boşluk oluşturdu. Sn. Alanlı, sen siyasette Sayısalı tutturmuşken, o siyaset arenasında özellikle senin bölgende, bu kadar numara yaparak amorti bile tutturmayanlar dururken,senin Adios demen herkesi şaşırttı. Ama boş ver. Trip atmak kıza, Gönül almak. erkeğeyakışır. Gönülleri alarak siyaset arenasından çekildin. Boş ver tırıs gitsin.

*

Fıkra

Ne işe yaradığını öğrenin

Fatih Ürek, Kuşum Aydın,Aldo ve Dr.Bilal ölmüş.

Tanrı onları cehenneme atmış Azrail'le basbaşa kalmışlar.

Azrail hepsini alip, büyük bir odaya götürmüş.

Azrail

ŞU KÖŞEYE SIÇIN!" demiş.

Hepsi bunu kabul etmiş ve dediğiniyapmışlar.

Daha sonra azrail

"ŞU KÖSEYE DE SIÇIN!" demiş.

Tekrar hepsi bu istegi de yapmışlar.

Azrail tekrar

"GIDIN;SU KÖSEYE DE SIÇIN!" demiş.

Tümü azrail'in suratina sinirli bir ifadeyle

bakıp ıkina sıkıla o köşeye de sıçmışlar.

Azrail tekrar

"GIDIN; ŞU KÖSEYE DE TEKRAR SIÇIN" demiş.

Fatih Ürek kızarak:

"AAA! AMA BU KADARA DA OLMAZ Ki!!!"

demiş. Bunun üzerine Azrail:

"SUSS!! O mavro yerimo g...n NE ISE YARADIGINI ÖGRENENE

KADAR SIÇACAKSINIZ!!

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Günün Sözü

Sen birşeyler verdikçe dost

Görünen çok olur.

Birde sen iste gör bak

Hepsi birden yok olur