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Tarım GES uygulamalarının sayısı gelecek yıl 4'e çıkacak

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Güneş enerjisi santrallerinde (GES) yükseltilmiş fotovoltaik (PV) paneller kullanılarak enerji üretimi ve tarım faaliyetlerinin eş zamanlı yürütülmesini amaçlayan tarım GES uygulamalarının sayısı gelecek yıl 4'e çıkacak.
Tarım GES uygulamalarının sayısı gelecek yıl 4'e çıkacak

ODTÜ-GÜNAM'ın yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'nin ilk güneş takip sistemli tarım GES'i geçen hafta açıldı. Ayaş'ın Akkaya köyünde birinci sınıf tarım arazisinde kurulan güneş enerjisi santraliyle tarım faaliyetleri yürütülürken elektrik ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Bu projenin yanında 2024'te Kayseri'de 1, Bursa'da ise 2 tarım GES kurulması planlanıyor.

ODTÜ- GÜNAM Modül Teknolojileri Birim Koordinatörü Doç. Dr. Talat Özden, güneş enerjisinin birçok alanında çalışma yaptıklarını belirterek, "Tarım ile eş zamanlı fotovoltaik sistemlerle enerji nasıl üretilebilir, tarımsal aktivitelerin verim kaybı olmaksızın fotovoltaik sistemlerle çalışması nasıl sağlanabilir, bu konu üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Çift yüzlü panellere sahip bir santral yapısı bu"

Özden, tarım arazisine kurulan panellerin çift yüzlü teknolojiye sahip olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Doğu-batı istikametinde yönlendirilmiş paneller, güneş takip sistemiyle enerjisini güneşten daha yüksek verimle üretiyor. Çift yüzlü panellere sahip bir santral yapısı bu. Tarımsal aktiviteleri engellememesi için 3,5 metre yükseklikte bir taşıyıcı sistem üzerine oturtulmuş. Böylelikle rahatlıkla altından tarımsal makineler, traktör geçebiliyor ve diğer tarım aletleri rahat kullanılabiliyor."

"Tarımda maliyeti düşürecek"

Ayaş'taki tarım GES'te faaliyetlerde bulunan Ayaş Akkaya Köyü Muhtarı Mustafa Uğur da güneş panellerinin altında domates, biber, havuç, ıspanak ve lahana çeşitlerini ektiklerini söyledi.

Panelin altındaki ürünlerin kalitesinde artış gördüklerini aktaran Uğur, "Enerjiyi de kullandığımız zaman çok güzel bir uygulama olacak. Tarımda maliyeti düşürecek. Zaten en önemli şey tarımda maliyeti düşürmesi. Tarımda maliyetlerin yüzde 50-60'ı enerjiye dayanıyor. Sulamayı, enerjiyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım GES örnek projesi Bursa'nın Karacabey ilçesinde olacak

Ayaş Tarım GES tedarikçilerinden Kalyon PV Genel Müdürü Ersan Tüfekçi, projede yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji ve tarımın birleştiği örnek bir proje oldu. Bu tip projelerin Türkiye'de yaygınlaşması amacındayız. Biz de Kalyon PV Ar-Ge merkezi olarak destek veriyoruz. Horizon projesi kapsamında PV for Plants adı altında Türkiye'nin farklı bölgelerinde uygulanacak benzer projelerde proje lideri olarak ürettiğimiz ve özellikle tarım uygulamalarına uygun çift taraflı ve geçirgenliği olan güneş panellerimizle yer almaktan gurur duyacağız."

Tüfekçi, farklı ülke ve firmaların katıldığı Horizon ve PV for Plants projelerinde lider ve yürütücü konumda olduklarına işaret ederek, Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak tarım GES'in örnek bir uygulama olacağını aktardı.

Ayaş Tarım GES'e inverter desteği sunan CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da gölge etkisiyle tarım GES sahasındaki bitkilerin daha yeşil ve canlı olduğuna dikkati çekerek, "Yakında elektrikli traktörler çıkıyor biliyorsunuz. Buradaki bitkileri ölçmek, gübrelemek ve benzeri işlemleri yapmak istersek, bu tarz bir sistemi kurarak burada çok güzel işler çıkarabiliriz. Biz bu projede burada invertör desteği sağlıyoruz. Onların paydaşlarından biriyiz. CW enerji olarak Türkiye'nin birçok yerinde tarımda, sulamada ve benzeri projede desteklerimiz var. Bunun yaygınlaşarak gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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